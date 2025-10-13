Tổng Bí thư: Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước.

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 453 đại biểu đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây.

Công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền cần được hoàn thành càng sớm càng tốt để đã có “hàng thẳng, lối thông” thì bây giờ phải “bước đều, bước vững chắc” vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề, với tư cách là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong tổ chức thực hiện, trên tinh thần: Tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn xã hội, khơi dậy và huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước; tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “không có vùng tối, vùng xám”, “khoảng trống, điểm mờ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Chính phủ “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

Đồng thời, Đảng bộ Chính phủ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bên trong các cơ quan; rà soát, bổ sung quy trình, quy chế làm việc; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để bảo đảm thông suốt, hiệu quả, khắc phục tình trạng chậm trễ, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền. Hiệu quả hoạt động của Chính phủ chính là thước đo năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Chính phủ./.