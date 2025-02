Tổng thống Donald Trump ủng hộ chính quyền liên bang quản lý thủ đô Washington DC

Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính phủ liên bang nên trực tiếp quản lý thủ đô Washington, thay vì để thành phố tự quản như hiện nay.

Trao đổi với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đã bày tỏ lập trường ủng hộ nỗ lực của các nghị sỹ thúc đẩy việc chính quyền liên bang trực tiếp quản lý Đặc khu Columbia và khiến nơi này trở nên an toàn hơn.

Đặc khu Columbia là tên gọi chính thức của thủ đô Washington.

Tổng thống Trump cho biết ông quý trọng Thị trưởng Washington Muriel Bowser nhưng không hài lòng về cách quản lý của chính quyền thành phố.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng "có quá nhiều tội phạm,” đồng thời lập luận rằng không thể để tồn tại cảnh tượng người vô gia cư ở khắp thủ đô khi tiếp đón các lãnh đạo nước ngoài. Đó là lý do việc quản lý thủ đô Washington nên do chính quyền liên bang phụ trách để đảm bảo nơi này trở nên an toàn hơn.

Đầu tháng Hai này, một số nghị sỹ đảng Cộng hòa đệ trình lên Hạ viện và Thượng viện dự luật nhằm xóa bỏ toàn bộ chính quyền ở thủ đô Washington, trong đó có vai trò Thị trưởng, Hội đồng thành phố. Nếu dự luật được thông qua, chính quyền thủ đô Washington sẽ lập tức bị giải thể và mọi hoạt động hành chính sẽ được bàn giao cho Quốc hội.

Những năm gần đây, đảng Cộng hòa tìm cách bãi bỏ các nguyên tắc tự quản của Washington vốn có từ năm 1973.

Một dự luật tương tự được đề xuất năm 2023 nhưng đã không vượt qua “ải” Thượng viện./.

