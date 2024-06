Tổng thống Nam Phi công bố những vị trí chủ chốt trong chính phủ mới

Chánh án Raymond Zondo chào mừng ông Ramaphosa và phu nhân tại buổi lễ nhậm chức hôm 19/6 tại Thủ đô Pretoria (Nam Phi). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Tối 30/6 (rạng sáng ngày 1/7 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã công bố những vị trí chủ chốt trong chính phủ mới của mình sau gần hai tuần đàm phán căng thẳng với các đối tác trong chính phủ đoàn kết dân tộc.

Trong danh sách công bố trực tiếp trước toàn dân trên truyền hình, Phó Tổng thống Paul Mashatile tiếp tục đảm nhiệm vị trí này.

Ngoài ra, Tổng thống Cyril Ramaphosa cũng công bố nội các của ông, được coi chính quyền thứ bảy tại Nam Phi với tư cách là chính phủ đoàn kết dân tộc bao gồm 11 đảng trong liên minh.

Trong khi đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) nắm giữ hầu hết các vị trí trong Nội các mới, đảng Liên minh Dân chủ (DA) được bổ nhiệm vị trí bộ trưởng tại sáu bộ và Đảng Tự do Inkatha (IFP) được bổ nhiệm vào hai bộ.

Các đảng khác gồm Đại hội Chủ nghĩa Liên Phi (PAC), Liên minh Yêu nước (PA), GOOD và Mặt trận Tự do Plus (FF Plus) mỗi đảng có một vị trí bộ trưởng. Các thành viên khác của các đảng trong liên minh được bổ nhiệm vào các vị trí Thứ trưởng.

Đáng chú ý, phe đối lập lớn nhất là đảng Liên minh Dân chủ (DA) có được 6 bộ trưởng được bổ nhiệm, trong khi sáu vị trí khác thuộc về các đảng nhỏ hơn. Trong số này, lãnh đạo đảng DA John Steenhuisen giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) nắm giữ 20 bộ, trong đó có các cơ quan quan trọng như tài chính, ngoại giao, năng lượng và quốc phòng.

Tổng thống Ramaphosa tái bổ nhiệm ông Enoch Godongwana, thành viên của ANC, làm Bộ trưởng Tài chính, bổ nhiệm ông Gwede Mantashe làm Bộ trưởng Tài nguyên Dầu mỏ và Khoáng sản, trong khi ông Ronald Lamola được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác quốc tế.

Tổng thống Ramaphosa, 71 tuổi, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại phiên họp Quốc hội hôm 14/6. Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) do ông Ramaphosa lãnh đạo đã mời các đối thủ của mình tham gia thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc sau khi mất thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 29/5.

Các đảng khác đã chấp nhận lời đề nghị tham gia chính phủ đoàn kết dân tộc đổi lấy việc được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau trong Nội các.

Việc công bố nội các mới diễn ra sau hơn một tuần đàm phán sau khi ông Ramaphosa chính thức nhậm chức hôm 18/6. Đây là thời gian dài nhất mà Tổng thống mới tuyên thệ tại Nam Phi công bố Nội các của mình.

Phát biểu trước toàn dân, Tổng thống Ramaphosa cho biết phải mất một thời gian để đảm bảo “sự ổn định của Nội các” và các cuộc đàm phán cần có thời gian để đảm bảo rằng Nội các phục vụ đất nước một cách hiệu quả nhất.

Ngoài danh sách các bộ trưởng, Tổng thống Ramaphosa cũng công bố việc cơ cấu lại Nội các bao gồm sáp nhập Bộ Điện lực và Bộ Năng lượng; tách Bộ Nông nghiệp khỏi Bộ Cải cách Ruộng đất và Phát triển Nông thôn; tách Bộ Giáo dục Đại học khỏi Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới; tách Bộ Tư pháp và Phát triển Hiến pháp khỏi Bộ Dịch vụ Cải huấn; giải thể Bộ Doanh nghiệp công cộng.

Với cơ cấu như vậy, chính phủ mới của Nam Phi có 32 bộ./.

