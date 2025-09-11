Tổng thống Pháp điện đàm, kêu gọi nối lại đàm phán giữa Israel và Hamas

Theo hãng Sputnik, ngày 11/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi nối lại đàm phán ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas.

Ông Macron cho biết đã điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sau một loạt cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào Doha.

Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp cho biết: "Tôi đã nói với Quốc vương Qatar rằng các cuộc tấn công này là không thể chấp nhận và lên án chúng. Pháp khẳng định tái cam kết đối với chủ quyền và an ninh của Qatar, đồng thời bày tỏ mong muốn các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho toàn bộ con tin vẫn bị Hamas giam giữ, cũng như việc thực thi một lệnh ngừng bắn phải được nối lại ngay lập tức."

Trước đó, ngày 10/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiến hành không kích tại Doha nhằm vào các quan chức cấp cao của Hamas.

Theo báo Israel Hayom, Israel đã thông báo cho Mỹ và nhà chức trách Qatar trước khi tấn công văn phòng của Hamas tại Doha.

Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết 6 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, trong đó có Humam al-Hayya, con trai của thủ lĩnh Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không liên quan tới cuộc tấn công này và cho biết quyết định tấn công được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra một cách độc lập.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/9 tuyên bố Moskva coi cuộc tấn công của Israel vào Doha là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên ngăn chặn hành vi leo thang.

Trước đó, ngày 10/9 (giờ địa phương), Chính phủ Nam Phi, nước từng khởi kiện Israel lên Tòa án Công lý quốc tế với cáo buộc diệt chủng tại Gaza, đã lên án "vụ tấn công bất hợp pháp và vô cớ" do Lực lượng Phòng vệ Israel thực hiện tại Doha, Qatar.

Tuyên bố do Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế (DIRCO) đưa ra cho biết vụ tấn công nhắm vào một tòa nhà dân sự trong khu dân cư, được cho là nơi ở của các thành viên Bộ Chính trị Hamas.

DIRCO cho biết vụ tấn công này là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, làm suy yếu các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như việc bảo vệ thường dân được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc và luật nhân đạo quốc tế.

Tuyên bố khẳng định: "Hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Qatar này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Qatar đóng vai trò nổi bật là bên thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ."

Tuyên bố này nhắc lại lời kêu gọi của Nam Phi về lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong "cuộc chiến diệt chủng của Israel chống lại người dân Palestine", thúc giục chấm dứt các hành động quân sự để các cuộc đàm phán hướng tới một nền hòa bình công bằng có thể bắt đầu.

Chính phủ Đức cho biết việc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar là không thể chấp nhận được, nhưng cuộc tấn công của Israel nhằm vào các quan chức Hamas ở Doha không làm thay đổi lập trường cơ bản của Berlin đối với quốc gia này./.

