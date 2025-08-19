Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Trump: "Khả năng ông Putin không muốn đạt thỏa thuận về Ukraine"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 đã bày tỏ kỳ vọng Tổng thống Nga sẽ tiến tới chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, song thừa nhận có khả năng nhà lãnh đạo Nga không muốn đạt thỏa thuận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 đã bày tỏ kỳ vọng người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tiến tới chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, song thừa nhận có khả năng nhà lãnh đạo Nga không muốn đạt thỏa thuận.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh Fox News trong chương trình “Fox & Friends”, ông Trump nêu rõ: “Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đó sẽ là vấn đề. Tôi cho rằng ông Putin đã mệt mỏi với chuyện này. Tất cả họ đều đã mệt mỏi, nhưng không thể biết chắc được. Chúng ta sẽ biết về Tổng thống Putin trong 2 tuần tới... Có khả năng ông ấy không muốn đạt thỏa thuận.”

Ông Trump cảnh báo rằng ông Putin sẽ phải đối mặt với "tình thế khó khăn" nếu không làm vậy.

Cùng ngày, phát biểu trên kênh Rossiya-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc thay đổi lãnh thổ “thường là một thành tố thiết yếu trong quá trình giải quyết xung đột.”

Hiện Nga đang kiểm soát khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine. Trước đó, ông Trump cũng cho hay việc “hoán đổi đất đai” và điều chỉnh lãnh thổ sẽ là yếu tố then chốt cho bất kỳ giải pháp tiềm năng nào./.

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

