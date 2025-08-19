Pháp: Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine có khả năng diễn ra trong 2 tuần tới

Theo Tân hoa xã, AFP và Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/8 cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình LCI, ông Macron nêu rõ ông Putin - người vừa điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/8 - đã bày tỏ sẵn sàng gặp ông Zelensky trong khoảng thời gian này.

Ông Macron cho hay: “Chúng tôi đã quyết định sẽ có một cuộc gặp song phương giữa hai tổng thống (Putin- Zelensky), sau đó là cuộc gặp ba bên (với ông Trump), rồi đến cuộc gặp đa phương với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu.”

Tổng thống Pháp nhấn mạnh các cuộc gặp như vậy nên được tổ chức tại châu Âu, phản ánh “ý chí tập thể” của các nhà lãnh đạo châu Âu.

Khác với đề xuất điểm gặp gỡ tại Pháp hồi năm 2019, ông Macron gợi ý các cuộc gặp sắp tới có thể diễn ra ở một “quốc gia trung lập” như Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Nga và Ukraine từng tổ chức đàm phán song phương.

Cùng ngày, Nga cũng đã nêu rõ quan điểm về cuộc gặp thượng đỉnh liên quan Ukraine.

Theo đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố bất kỳ cuộc gặp nào giữa các nhà lãnh đạo về vấn đề Ukraine đều cần được chuẩn bị “rất kỹ lưỡng,” đồng thời nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình phải bảo đảm lợi ích an ninh của Nga.

Ông Lavrov đưa ra phát biểu này trên kênh truyền hình Rossiya 24, Ông còn lưu ý: “Ngài Tổng thống (Nga) đã nhiều lần nhắc lại điều này. Vấn đề không phải để phục vụ truyền thông hay chương trình truyền hình buổi tối.”

Ông khẳng định Nga vẫn cam kết thúc đẩy nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine, bao gồm cả định dạng song phương và ba bên.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Không có sự tôn trọng lợi ích an ninh của Nga, không có sự tôn trọng đầy đủ quyền của người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga sinh sống tại Ukraine, thì không thể bàn tới bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào”./.

