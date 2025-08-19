Pháp đề xuất Thụy Sĩ là địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine

TASS đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất thành phố Geneva (Thụy Sĩ) là một địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh TF1, ông Macron bác bỏ khả năng Paris đăng cai như năm 2019, cho rằng tình hình hiện nay “đang ở một giai đoạn khác” và cần chọn “một quốc gia trung lập.”

Ông nhấn mạnh: “Có thể là Thụy Sĩ, tôi nghiêng về Geneva. Hoặc có thể là một quốc gia khác. Lần trước, các cuộc gặp song phương đã được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, ở Istanbul.”

Ông Macron cho biết tại cuộc gặp ở Washington giữa các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Zelensky, các bên đã thảo luận khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine, có thể tiếp nối bằng cuộc gặp ba bên với Mỹ và rộng hơn là một hội nghị đa phương.

Tại họp báo tối 18/8, Tổng thống Macron nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu “có an ninh phụ thuộc vào kết quả xung đột” cần tham gia các cuộc đàm phán này.

Ngày 18/8, ông Trump đã chủ trì cuộc họp đa phương về giải quyết xung đột Ukraine tại Washington, với sự tham dự của ông Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Trước đó, ông Trump nhấn mạnh Nhà Trắng lần đầu tiên sẽ đón tiếp một số lượng kỷ lục các nhà lãnh đạo châu Âu.

Cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Zelensky kéo dài khoảng một giờ, sau đó Tổng thống Mỹ gặp các nhà lãnh đạo châu Âu cùng ông Zelensky.

Ngoài ra, ông Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thông báo về kết quả cuộc họp. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 40 phút./.

Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh: “Tôi xác nhận - và tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều ủng hộ - rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Putin.”