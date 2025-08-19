Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin

Ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh: “Tôi xác nhận - và tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều ủng hộ - rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Putin.”

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiết lộ rằng trong khuôn khổ cuộc gặp tại Washington, ông Trump đã điện đàm với nhà lãnh đạo Nga và đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai tổng thống trong vòng 2 tuần tới.

Ông Merz cho biết thêm sau cuộc gặp song phương, Tổng thống Mỹ sẽ thúc đẩy hội nghị ba bên để mở ra tiến trình đàm phán chính thức, đồng thời khẳng định châu Âu và Mỹ sẽ cùng thảo luận chi tiết về các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ông Zelensky cũng cho biết các kế hoạch bảo đảm an ninh sẽ được các đối tác quốc tế cụ thể hóa và “có thể được chính thức hóa trong vòng 7-10 ngày tới,” nếu tiến trình hòa bình đạt bước tiến.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/8 tuyên bố Moskva không chấp nhận bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine, có thể dẫn đến leo thang xung đột không kiểm soát, đồng thời phá hoại nỗ lực đối thoại mà lãnh đạo Nga và Mỹ đang thúc đẩy./.

Mỹ xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Ukraine Mỹ bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp song phương tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau đó là một cuộc họp ba bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.