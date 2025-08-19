Thụy Sĩ miễn truy tố Tổng thống Putin để tham dự hòa đàm Ukraine

Theo AFP, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis ngày 19/8 tuyên bố nước này sẽ cấp quyền miễn trừ truy tố cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông tới Thụy Sĩ để tham dự cuộc hòa đàm phán về Ukraine.

Ông Putin hiện đối mặt với lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.

Ngoại trưởng Cassis nêu rõ tại cuộc họp báo, năm ngoái, Chính phủ Thụy Sĩ đã xác định "các quy tắc về cấp quyền miễn trừ cho một người đang bị truy nã quốc tế. (Quyền miễn trừ được cấp) nếu người này đến để tham dự một hội nghị hòa bình, chứ không phải vì lý do cá nhân."

Vào tháng 3/2023, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất thành phố Geneva (Thụy Sĩ) là một địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh TF1, ông Macron bác bỏ khả năng Paris đăng cai như năm 2019, cho rằng tình hình hiện nay “đang ở một giai đoạn khác” và cần chọn “một quốc gia trung lập.”

Ông nhấn mạnh: “Có thể là Thụy Sĩ, tôi nghiêng về Geneva. Hoặc có thể là một quốc gia khác. Lần trước, các cuộc gặp song phương đã được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, ở Istanbul”./.

