TP Hồ Chí Minh: Đồng loạt khai mạc 5 triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp

Ngày 4/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Informa Markets Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm thông tin năng lượng và phát triển thị trường điện lực, Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam (VISRAE), Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA)… tổ chức khai mạc đồng loạt 5 triển lãm quốc tế, với sự tham gia của thu hút hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cụ thể, chuỗi triển lãm quốc tế gồm: Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải (Vietwater 2026); Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm quốc tế về công nghệ lạnh, điều hòa không khí và tòa nhà thông minh (Vietnam Supporting Industry Fair - VSIF); Triển lãm và hội thảo quốc tế về Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Việc kết hợp 5 triển lãm chuyên ngành trong cùng một khuôn khổ không chỉ mở rộng quy mô sự kiện mà còn tạo ra sự giao thoa giữa các lĩnh vực có mối liên hệ mật thiết trong chuỗi giá trị công nghiệp và phát triển hạ tầng.

Theo ông Ben Wong, Tổng giám đốc Informa Markets Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm quốc tế năm nay tập trung trưng bày đa dạng sản phẩm từ cấp thoát nước, năng lượng, hệ thống HVACR đến công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng số,… mở ra cơ hội kết nối đa chiều giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chủ đầu tư và khách hàng thương mại.

Chuỗi triển lãm cũng hướng đến việc tối ưu hóa cơ hội giao thương, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp tích hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Tại không gian triển lãm kéo dài ba ngày (từ ngày 4 đến ngày 6/11/2026), doanh nghiệp và người mua có thể trực tiếp tìm hiểu trao đổi với nhà cung cấp công nghệ trong nước và quốc tế về những giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng dự án, hay tại nhà máy sản xuất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trong đó, khu gian hàng quốc tế còn tạo cơ hội cho khách tham quan tiếp cận những công nghệ mới và kinh nghiệm ứng dụng từ nhiều thị trường trên thế giới ngay tại Việt Nam.

Bên cạnh những khu gian hàng và công nghệ tiên tiến, chuỗi triển lãm quốc tế năm nay đặc biệt đẩy mạnh chương trình kết nối giao thương chuyên sâu như chương trình Người mua hàng chiến lược dành cho các nhà mua hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm, công nghệ, giải pháp và đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan.

Hay chương trình Tham quan theo đoàn được thiết kế dành riêng cho đoàn khách chuyên ngành đến từ doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy, đơn vị vận hành, cơ quan quản lý, tổ chức và hiệp hội trong các lĩnh vực liên quan.

Ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, Vietwater 2026 là dịp quan trọng để cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.

Hơn thế nữa, không gian triển lãm giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong đa dạng lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đặc biệt, chuỗi Hội thảo Kỹ thuật Vietwater 2026 và Hội nghị quốc tế với chủ đề: "Chuyển đổi số - Giải pháp thực tiễn cho quản trị nước thông minh" do Viện Tài nguyên Nước và Môi trường Đông Nam Á phối hợp với Informa Markets Vietnam tổ chức có sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia hàng đầu từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Chuỗi hội thảo mang đến nền tảng kết nối giải pháp chuyển đổi số, quản trị nước thông minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước tại Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á./.

TP Hồ Chí Minh: Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Với quy mô khoảng 350 gian hàng, hội chợ giới thiệu hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, VietGAP, đặc sản vùng miền, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm...