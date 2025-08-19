Trà sữa - từ thức uống vui nhộn thành ngành công nghiệp tỷ USD

Từng khởi đầu như một thức uống mang tính giải trí, trà sữa nay đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD.

Theo báo cáo của Fortune Business Insights, quy mô thị trường trà sữa toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 2,83 tỷ USD năm 2025 lên 4,78 tỷ USD vào năm 2032.

Trong năm nay, ba chuỗi trà sữa Trung Quốc gồm Mixue Group, Guming Holdings và Auntea Jenny niêm yết tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã huy động được hơn 700 triệu USD khi giới đầu tư đặt cược vào tiềm năng tiêu dùng đang tăng nhanh của thị trường Trung Quốc.

Ông William Ma, Giám đốc đầu tư tại Grow Investment Group, nhận định rằng nhiều nhà đầu tư toàn cầu đang tìm cách rót vốn vào những lĩnh vực ít nhạy cảm hơn với thuế quan của Mỹ, trong đó tiêu dùng nội địa, đặc biệt từ thế hệ trẻ, được xem là ổn định và ít rủi ro hơn.

Mixue hiện nổi lên như “ông lớn” của ngành trà sữa, với hơn 46.000 cửa hàng trên toàn thế giới tính đến cuối năm 2024.

Con số này giúp Mixue trở thành chuỗi đồ ăn - thức uống lớn nhất thế giới về số lượng cửa hàng, vượt qua cả McDonald’s, Starbucks và Subway.

Mô hình giá siêu rẻ, bán hàng khối lượng lớn và phát triển nhượng quyền là trụ cột trong chiến lược của hãng.

Năm 2024, Mixue đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 22% về số lượng cửa hàng mới.

Nhượng quyền được coi là trung tâm của ngành trà sữa. Hầu hết các chuỗi lớn không trực tiếp điều hành cửa hàng, mà gần như toàn bộ đều hoạt động theo mô hình nhượng quyền.

Công ty mẹ thu lợi từ việc cung ứng nguyên liệu, thiết bị và phí nhượng quyền, trong khi bên nhận nhượng quyền gánh chi phí thuê mặt bằng, nhân công và vận hành.

Mô hình này giúp mở rộng nhanh chóng, nhưng cũng mang theo rủi ro: khó kiểm soát chất lượng đồng đều và nguy cơ cạnh tranh lẫn nhau giữa các cửa hàng. Tuy nhiên, việc mở rộng ra nước ngoài không đồng nghĩa với thành công.

Phóng viên CNBC tại Trung Quốc, Elaine Yu, nhận định công thức kinh doanh trong nước khó có thể áp dụng nguyên vẹn ở thị trường quốc tế.

Ông Yu nói: “Chuỗi cung ứng khó kiểm soát hơn, khẩu vị người tiêu dùng lại khác nhau giữa từng thành phố. Vì vậy, các thương hiệu phải điều chỉnh theo hương vị địa phương và định dạng cửa hàng khác nhau để thu hút khách hàng bản địa."

Tại thị trường trong nước, tình trạng bão hòa, chi phí tăng cao và cuộc chiến giá khốc liệt đang thử thách sức bền của các thương hiệu.

Liệu họ có duy trì được định giá cao trên thị trường hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa quy mô và lợi nhuận - và chứng minh rằng trà sữa không chỉ là một trào lưu nhất thời./.

