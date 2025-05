Triển lãm ảnh ASEAN-New Zealand: Nhìn lại quá khứ để tiến bước tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 8/5, Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ Đối tác Đối thoại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-New Zealand đã được khai mạc tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta.

Chủ đề của triển lãm “Nhìn lại quá khứ để tiến bước tương lai” được lấy theo ý nghĩa từ một câu tục ngữ của người Māori ở New Zealand.

Những bức ảnh trưng bày đã thể hiện sinh động hành trình phát triển của quan hệ ASEAN-New Zealand kể từ khi được thiết lập vào năm 1975, cũng như chiều sâu hợp tác trên 4 trụ cột chính: Hòa bình, Thịnh vượng, Con người và Hành tinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ New Zealand tại ASEAN, bà Joanna Anderson, nhấn mạnh triển lãm là dịp để tôn vinh mối quan hệ hữu nghị lâu dài và những thành quả đáng tự hào mà hai bên đã cùng nhau vun đắp.

Bà khẳng định trong khi cùng nhìn lại những thành tựu đã qua, sự kiện này cũng thể hiện quyết tâm của cả ASEAN và New Zealand trong việc đưa quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược toàn diện trong năm đầy ý nghĩa này.

Trong phát biểu của mình, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sỹ Kao Kim Hourn đánh giá cao vai trò của New Zealand như một đối tác tin cậy, tích cực đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, khẳng định các nước ASEAN sẵn sàng cùng New Zealand bước vào hành trình mới và mong đợi cùng nâng tầm quan hệ đối tác di sản này trong năm nay.

Đại sứ cho biết trong vai trò là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, Việt Nam đang tích cực nỗ lực điều phối, thúc đẩy việc ASEAN và New Zealand trao đổi tiến trình thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện do New Zealand đề xuất cũng như tích cực chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand.

Việt Nam cũng thúc đẩy việc trình lãnh đạo các quốc gia ASEAN và New Zealand thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung, ghi nhận và thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN- New Zealand giai đoạn mới 2026-2030.

Một điểm nhấn văn hóa độc đáo tại lễ khai mạc là tiết mục trình diễn Waiata-bài hát truyền thống Māori-do cán bộ Phái đoàn và Đại sứ quán New Zealand thể hiện.

Theo kế hoạch, triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 16/5/2025 tại sảnh chính Ban Thư ký ASEAN./.

ASEAN-New Zealand: Hợp tác toàn diện, cùng vươn tới những tầm cao chiến lược mới Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand, đây là thời điểm chín muồi để ASEAN và New Zealand trao đổi và đề xuất các định hướng chiến lược dài hạn để đưa quan hệ hai bên lên tầm cao mới.