Triều cường dâng cao gây ngập nặng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Cà Mau

Những ngày gần đây, triều cường dâng cao đã gây ngập cục bộ nhiều đoạn đường thuộc Quốc lộ 1A, đoạn đi qua tỉnh Cà Mau. Nhiều đoạn đường ngập nặng khiến cho việc di chuyển và đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với học sinh di chuyển đến trường vào buổi sáng.

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 12/9, dọc trên trên tuyến Quốc lộ 1A hướng từ phường Bạc Liêu đến phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau bị triều cường dâng cao, khiến nhiều đoạn đường ngập sâu trên 30cm, kéo dài từ 1-2km.

Các đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A bị ngập sâu là do giáp với sông Cà Mau-Bạc Liêu nên mỗi khi triều cường dâng cao thường gây ngập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân tại các khu vực này.

Nước ngập sâu khiến cho nhiều xe bị chết máy, phải dắt bộ. Không chỉ triều cường mà trong những ngày qua, mưa lớn cũng xuất hiện thường xuyên nên càng khiến cho việc lưu thông của người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng của triều cường dâng cao càng thêm khó khăn hơn.

Ông Trần Văn Tâm (ngụ phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) chia sẻ thường nước dâng cao vào buổi sáng, đến trưa rút dần; đến hôm sau thì dâng tiếp. Mấy ngày nay, nước dâng cao gây ngập, nhưng hôm nay ngập nhiều hơn.

Rút kinh nghiệm từ những đợt ngập trước, người dân đã chủ động kê đồ đạc trong nhà lên cao, có người xây bức tường chắn phía sông Bạc Liêu, nên hạn chế nước tràn vào nhà, còn việc buôn bán thì hạn chế so với ngày thường.

Theo dự báo đỉnh triều cao nhất hàng ngày tại Trạm thủy văn Gành Hào phổ biến ở mức báo động 3 (2,20m); đây là kỳ triều cường có cường độ mạnh và biên độ triều khá lớn.

Đợt triều cường lần này được dự báo kéo dài đến ngày 14/9/2025 (nhằm ngày 23/7 âm lịch), đỉnh triều đạt cao nhất là 222cm, xuất hiện vào lúc 5h30 ngày 12/9/2025. Nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở những vùng trũng, thấp, vùng ngoài đê bao, ven sông, ven biển... đặc biệt những khu vực chịu tải trọng lớn, xung yếu

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, trạm bơm để bảo vệ sản xuất; chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra các tuyến đê biển, khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện xử lý sự cố.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí, đoạn đường bị hư hỏng, ngập úng, vị trí cống bị hư hỏng nắp cống, chủ động có giải pháp phòng ngừa, hướng dẫn, cảnh báo để người tham gia giao thông biết, tránh xảy ra tai nạn, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

Riêng Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó triều cường tại địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh trong ứng phó triều cường.

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại do triều cường, chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên, huy động lực lượng giúp người dân khắc phục thiệt hại; đồng thời, sử dụng hiệu quả, kịp thời các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai nói chung, triều cường nói riêng trong thời gian tới, kịp thời gửi đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó, đảm bảo kịp thời, hiệu quả./.

