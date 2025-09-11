Bến Ninh Kiều ngập sâu khi triều cường vượt báo động III

Ngày 11/9, đợt triều cường rằm tháng 7 Âm lịch lên cao khiến mực nước trên các sông rạch tại thành phố Cần Thơ vượt mức báo động III, gây ngập sâu nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Bến Ninh Kiều, một trong những biểu tượng của thành phố, đã bị nước từ sông Cần Thơ tràn vào gây ngập nặng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của người dân và du khách.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đo được lúc 7 giờ sáng cùng ngày đã đạt 2,06m, cao hơn mức báo động III là 0,06m. Đây được dự báo là đỉnh của đợt triều cường lần này.

Trước đó, vào 18 giờ ngày 10/9, mực nước cũng đã vượt báo động III với mức 2,02m. Dự báo trong chiều tối ngày 11/9, triều cường sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trên báo động III và đạt đỉnh vào lúc 19 giờ.

Tình trạng ngập lụt diễn ra đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, khi người dân đi làm và học sinh đến trường, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt và đi lại. Nhiều tuyến đường huyết mạch tại các quận trung tâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khu vực quận Bình Thủy (cũ) ghi nhận ngập nặng nhất tại các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thông, Bùi Hữu Nghĩa và khu vực chợ Bình Thủy. Nước ngập có nơi hơn nửa bánh xe, khiến nhiều phương tiện bị chết máy, gây ùn ứ giao thông.

Tại khu vực bến Ninh Kiều và các tuyến đường lân cận thuộc phường Ninh Kiều, dù đã có bờ kè ngăn triều nhưng nước vẫn tràn qua, gây ngập sâu. Ngoài ra, một số khu vực khác như Cồn Khương và phường Hưng Phú, dốc cầu Hưng Lợi cũng bị ảnh hưởng bởi đợt triều cường này.

Đáng chú ý, trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần dốc cầu Hưng Lợi (phường Tân An), trước giờ không bị ngập do triều cường thì sáng 11/9, làn đường bên phải hướng từ sông Cần Thơ vào đã bị ngập sâu một đoạn khoảng vài trăm mét, ảnh hưởng đến giao thông.

Ông Bùi Văn Hoài (55 tuổi), một người dân sống trên đường Nguyễn Văn Linh, cho biết khu vực này đã ngập hai ngày qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và việc buôn bán của gia đình.

Theo ông Hoài, dù Cần Thơ năm nào cũng ngập do triều cường vào mùa lũ tháng 9-10, mỗi đợt kéo dài 4-5 ngày, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến nước dâng cao và tràn vào khu vực dốc cầu Hưng Lợi. Ông Hoài thấy ngạc nhiên vì đoạn đường này vốn được tuyến kè sông Cần Thơ bảo vệ nhưng vẫn bị ngập.

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm thành phố thuộc phường Ninh Kiều những ngày qua không bị ngập nhờ hệ thống ba cống ngăn triều đã được đóng kịp thời. Các khu vực nằm ngoài phạm vi bảo vệ của hệ thống cống này vẫn bị ngập do nước tràn trực tiếp từ bờ sông lên.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 12/9, mực nước sẽ bắt đầu giảm dần và tình trạng ngập lụt có thể chấm dứt trong khoảng 1-2 ngày tới. Mặc dù vậy, do dự báo sắp tới sẽ có mưa nhiều, tình hình ngập úng có thể diễn biến phức tạp hơn.

Đây là đợt triều cường gây ngập đầu tiên trong năm 2025 tại Cần Thơ. Dự báo trong các tháng Tám, Chín và 10 Âm lịch, mực nước triều cường sẽ còn cao hơn, thường đạt đỉnh điểm vào tháng 10 Âm lịch hằng năm.

Năm 2025, triều cường ở thành phố Cần Thơ được dự báo có khả năng lên mức từ 2,20m đến 2,30m, vượt báo động III từ 20-30cm. Đỉnh triều cao nhất có thể xuất hiện trong hai đợt triều cường cuối tháng 10 và giữa tháng 11.

Vào các thời điểm triều cường đạt đỉnh đã gây ảnh hưởng, trở ngại lớn cho nhiều hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố, đặc biệt là hoạt động giao thông, kinh doanh buôn bán, giáo dục đào tạo, sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường và bộ mặt cảnh quan đô thị của Cần Thơ.

Trong các đợt triều cường năm 2024, nhờ âu thuyền Cái Khế cùng hệ thống các cống ngăn triều, trạm bơm với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đi vào vận hành đã giúp giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, do đầu tư thiếu đồng bộ, hệ thống thoát nước xây từ nhiều năm trước nên khi triều cường vượt báo động III, khu vực bến Ninh Kiều vẫn bị ngập gần một mét.

Mỗi khi triều cường lên cao, một loạt tuyến đường tại khu vực bến Ninh Kiều như Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Thủ Khoa Huân, Lý Thường Kiệt... biến thành sông.

Nước từ sông Hậu theo sông Cần Thơ tràn ào ạt qua đoạn bờ kè khoảng một km tại công viên bến Ninh Kiều, ven đường Hai Bà Trưng vào bên trong, gây ngập ở nhiều khu vực. Một số đoạn nước dâng cao gần một mét khiến cuộc sống, sinh hoạt, kinh doanh của người dân đảo lộn.

Khi bến Ninh Kiều ngập sâu do triều cường năm ngoái, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều (cũ) đã cho xây tường chắn tạm bằng gạch để ngăn nước từ sông Cần Thơ tràn vào. Tuy nhiên, trong đợt triều cường đầu tiên của năm nay, tình trạng này tiếp tục tái diễn./.

