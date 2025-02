Trường đại học khối ngành công an đầu tiên công bố chỉ tiêu tuyển sinh

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy vừa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025.

Theo đó, trường tuyển 200 chỉ tiêu tuyển sinh vào công an nhân dân đối với học sinh phổ thông đào tạo đại học chính quy, gồm 100 chỉ tiêu phía Bắc (90 nam, 10 nữ, tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra), 100 chỉ tiêu phía Nam (90 nam, 10 nữ, tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

Chỉ tiêu tuyển sinh vào công an nhân dân đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành công an nhân dân đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ công an trong phạm vi cả nước, gồm 50 chỉ tiêu (5 nữ, 45 nam).

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng cho biết sẽ tuyển sinh ngoài ngành công an nhân dân (hệ dân sự) nhưng chưa xác định chỉ tiêu cho loại hình đào tạo này. Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi được phê duyệt.

Trước đó, Bộ Công an đã ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, trung cấp chính quy năm 2025 với 2.200 chỉ tiêu trình độ đại học, 300 chỉ tiêu hệ trung cấp và 850 chỉ tiêu hệ văn bằng 2. Chỉ tiêu trình độ đại học áp dụng với đối tượng là học sinh phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng./.

