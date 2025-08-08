TTXVN chung tay dựng xây mái trường cho trẻ em vùng cao Tuyên Quang

Chiều 8/8, tại thôn Đề Lảng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao phòng học mới tại Điểm trường Mầm non thôn Đề Lảng, Trường Mầm non Giàng Chu Phìn.

Công trình được xây dựng từ chương trình thiện nguyện “Vì mái trường cho em” do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) khởi xướng, với sự chung tay đóng góp của nhiều tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước.

Đề Lảng là thôn vùng cao, có 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo gần 58%.

Trước khi được đầu tư xây dựng mới, điểm trường chỉ là những phòng học tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không có phòng ăn, phòng nấu ăn riêng, học sinh phải dùng phòng học làm nơi ăn uống.

Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Công trình mới được xây dựng trên khuôn viên cũ, rộng 117m2, thiết kế “3 trong 1” gồm 1 phòng học lớn, 1 phòng học nhỏ, 1 phòng lưu trú giáo viên, hành lang rộng rãi và phòng ăn riêng biệt.

Công trình kiên cố với móng đá hộc, tường gạch ximăng, mái tôn chống nóng, trần thả, cửa sổ và cửa đi bằng khung sắt kính; được trang bị đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt trần, quạt treo tường, ổ cắm, công tắc.

Mặt tiền được trang trí hoa văn truyền thống, biểu tượng cho sự ấm no, hạnh phúc của người dân vùng cao. Ngoài ra, công trình còn có kè đá dài 10m, cao 3m, bảo đảm an toàn và bền vững.

Khởi công từ tháng 5/2025, công trình hoàn thành với tổng kinh phí hơn 354 triệu đồng, phục vụ 40 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chia sẻ, ngay khi được xem những hình ảnh công trình đang thi công, bà đã mong muốn được trực tiếp đến dự lễ khánh thành để chung vui với thầy trò.

“Tôi biết, thời gian qua, thầy cô và bà con đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đưa các em đến trường, trong khi cơ sở vật chất còn rất sơ sài. Giờ đây, với cơ sở mới, hy vọng các em sẽ thêm niềm vui và mong muốn đến trường; thầy cô, bà con cũng yên tâm chăm sóc, dạy dỗ, gửi gắm con em mình,” Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN nói.

Quang cảnh Lễ khánh thành và bàn giao phòng học mới tại điểm trường Mầm non Đề Lảng. (Ảnh: Huy Thông/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang biểu dương Báo Thể thao và Văn hóa đã sáng lập chương trình “Vì mái trường cho em” đầy ý nghĩa; đồng thời nhấn mạnh: “Không khoản đầu tư nào quý hơn đầu tư cho giáo dục, nuôi dưỡng mầm non, thế hệ tương lai của đất nước."

Bên cạnh Báo Thể thao và Văn hóa, thành quả hôm nay có sự đóng góp lớn của chính quyền, nhà trường, nhân dân địa phương, đặc biệt là của kiến trúc sư và những người thợ thi công.

"Cùng chung tay, chúng ta đã mang đến món quà ý nghĩa cho các em đón chào năm học mới. Công trình càng thêm ý nghĩa khi được khánh thành trước thềm Quốc khánh 2/9, góp phần mang niềm vui đến với đồng bào các dân tộc vùng cao Mèo Vạc trong dịp Tết Độc lập,” Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc TTXVN đánh giá, chương trình “Vì mái trường cho em” là một sáng kiến đầy ý nghĩa, đặc biệt khi được triển khai từ những giá trị mà nghệ thuật mang lại.

Báo Thể thao và Văn hóa đã tổ chức đấu giá tranh và các vật phẩm văn hóa; qua đó huy động sự đóng góp cho giáo dục từ những người yêu nghệ thuật và các nhà hảo tâm.

Hoạt động khánh thành Điểm trường mầm non diễn ra trong bối cảnh cả nước chung tay đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn.

Đây là những việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đối với đồng bào vùng khó khăn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các em Mầm non Đề Lảng tại Lễ khánh thành. (Ảnh: Huy Thông/TTXVN)

Cô Sùng Thị Say, Hiệu trưởng Trường Mầm non Giàng Chu Phìn chia sẻ: Lễ khánh thành điểm trường Đề Lảng là minh chứng cho sức mạnh sẻ chia, gắn kết tình người.

Thay mặt Nhà trường, các em học sinh, cô Sùng Thị Say gửi lời cảm ơn tới Báo Thể thao và Văn hóa, các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện Hoa của Đá, đơn vị thi công, chính quyền địa phương và các đại biểu đã đồng hành cùng nhà trường.

Cô bày tỏ tin tưởng, ngôi trường mới sẽ là nơi chắp cánh ước mơ, giúp những mầm xanh tri thức vươn lên mạnh mẽ giữa núi rừng Đề Lảng.

Dịp này, Báo Thể thao và Văn hóa cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng “Tủ sách Kim Đồng” với 500 cuốn sách, 100 balô, cặp sách và nhiều phần quà khác nhằm động viên thầy và trò tại điểm trường mới./.

