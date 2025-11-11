Tu viện Mar Saba - viên ngọc ẩn mình giữa sa mạc Judea

Nằm ẩn sâu trong thung lũng hoang vu của sa mạc Judea, cách thành phố Bethlehem khoảng 15km về phía Đông, Tu viện Mar Saba (hay còn gọi là Tu viện Thánh Sabbas) là một trong những tu viện cổ xưa và linh thiêng nhất của Kitô giáo phương Đông.

Với lịch sử hơn 1.500 năm, nơi đây không chỉ là một biểu tượng của đức tin mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng kiên định và tĩnh lặng tâm linh giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Tu viện được Thánh Sabbas (Saba the Sanctified) sáng lập vào năm 483 sau Công nguyên, bên sườn dốc hiểm trở của thung lũng Kidron.

Trải qua nhiều thế kỷ, Mar Saba vẫn duy trì nếp sống khổ hạnh của tu sỹ Chính thống Hy Lạp, trở thành một trong những tu viện liên tục hoạt động lâu đời nhất trên thế giới. Đặc biệt, tu viện vẫn giữ truyền thống cổ xưa không cho phụ nữ bước vào - một quy định được tôn trọng nghiêm ngặt cho đến ngày nay.

Tu viện Mar Saba. (Ảnh: TTXVN phát)

Kiến trúc của Mar Saba mang đậm dấu ấn Byzantine, với những bức tường đá màu nâu hòa mình vào màu cát của sa mạc, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và tĩnh mịch. Bên trong, các nhà nguyện nhỏ, thư viện cổ và di tích của Thánh Sabbas vẫn được gìn giữ cẩn thận.

Từ trên cao nhìn xuống, tu viện như treo lơ lửng giữa những vách đá, gợi lên cảm giác vừa linh thiêng vừa siêu thực.

Ngày nay, dù chỉ một số ít tu sĩ sinh sống và cầu nguyện tại đây, Tu viện Mar Saba vẫn là điểm đến thu hút các tín đồ hành hương và du khách ưa khám phá văn hóa-lịch sử. Đối với những ai đặt chân đến vùng đất Thánh, Mar Saba không chỉ là nơi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc cổ mà còn là hành trình tìm về sự tĩnh lặng và niềm tin giữa lòng sa mạc./.

