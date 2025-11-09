Thánh địa Bethlehem: Nơi giao hòa giữa tôn giáo, lịch sử và văn hóa

Bethlehem, thành phố nhỏ nằm cách Jerusalem khoảng 10 km về phía nam, là một trong những điểm đến mang tính biểu tượng bậc nhất trong lịch sử Kitô giáo.

Với hơn 2.000 năm tuổi, Bethlehem không chỉ là nơi sinh ra Chúa Jesus mà còn là một điểm dừng chân đầy cảm xúc, nơi văn hóa, tôn giáo và lịch sử hòa quyện trong từng con phố, từng ngõ hẻm, từng mái nhà cổ kính.

Hành trình đến Bethlehem, vì vậy, không chỉ là một chuyến đi du lịch đơn thuần, mà còn là hành trình của tâm linh, nơi mỗi bước chân đều nhắc nhở du khách về quá khứ huy hoàng nhưng cũng đầy gian khó của vùng đất này.

Đi qua cổng thành Bethlehem ở Bờ Tây, du khách lập tức cảm nhận được bầu không khí khác biệt so với những thành phố hiện đại. Thành phố được bao quanh bởi những bức tường cũ kỹ nhưng vẫn sừng sững, mang theo dấu tích của thời kỳ La Mã, Thổ Nhĩ Kỳ, và Anh quốc. Những viên đá xám, những con đường lát đá, và tiếng chuông nhà thờ vang lên từ các mái tháp cao tạo nên một cảm giác vừa trang nghiêm vừa gần gũi, như thể đưa du khách trở về thời Chúa Jesus.

Mỗi bước chân trên những con đường nhỏ dẫn đến trung tâm Bethlehem đều gợi nhắc về những câu chuyện Kinh Thánh, nơi từng chứng kiến cảnh tượng Maria và Joseph tìm nơi sinh con, và nơi mà ánh sáng của Chúa chiếu rọi từ hơn hai thiên niên kỷ trước. Không khí linh thiêng ở đây không chỉ đến từ các nhà thờ hay địa điểm tôn giáo, mà còn từ sự hiện diện của những người dân địa phương, những người hằng ngày vẫn duy trì đời sống tôn giáo và văn hóa truyền thống của họ một cách gần gũi và chân thành.

Không ai có thể rời Bethlehem mà chưa đặt chân đến Nhà thờ Giáng sinh, điểm nhấn tôn giáo và lịch sử quan trọng nhất của thành phố. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 4 dưới triều đại Hoàng đế Constantine, và đã nhiều lần được tu sửa qua các thời kỳ Byzantium, Crusader, và Ottoman. Kiến trúc của nhà thờ là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách Byzantine và Romanesque, với những bức tranh khảm tuyệt đẹp kể lại các câu chuyện trong Kinh Thánh.

(Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Điểm linh thiêng nhất trong Nhà thờ Giáng sinh là Hang Giáng sinh - một hang đá nhỏ dưới lòng đất, nơi truyền thống cho rằng Hài Nhi Jesus đã được sinh ra. Trên nền hang là ngôi sao bạc 14 cánh khắc dòng chữ bằng tiếng Latinh: “Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est” (Chính tại nơi đây, từ Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Jesus Kitô đã sinh ra).

Cảm giác khi đứng trước nơi này là một sự hòa quyện giữa cảm xúc linh thiêng và sự kính trọng. Du khách không chỉ chiêm ngưỡng kiến trúc mà còn lắng nghe nhịp thở của lịch sử, cảm nhận những lớp thời gian tích tụ qua hàng thiên niên kỷ.

Ngoài Nhà thờ Giáng sinh, Bethlehem còn có nhiều nhà thờ nhỏ khác và tu viện, mỗi nơi mang một dấu ấn riêng. Tu viện Thánh Catherine gần đó, với những nghi lễ thường xuyên diễn ra, là nơi những tín đồ Công giáo hành hương có thể tham gia Thánh lễ, cùng hòa nhịp với cộng đồng tôn giáo địa phương.

Bethlehem không chỉ là điểm hành hương; đây còn là trung tâm văn hóa và thủ công truyền thống. Du khách có thể dạo quanh các con phố chật hẹp, nơi những cửa hàng thủ công mỹ nghệ bày bán sản phẩm làm bằng gỗ ôliu, tranh khảm, đồ trang sức và các sản phẩm biểu tượng Kitô giáo.

Những nghệ nhân tại đây thường là người địa phương, họ gìn giữ nghề truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên một không gian vừa văn hóa vừa thương mại độc đáo.

Ẩm thực Bethlehem cũng là một phần không thể bỏ qua. Các quán cà phê ven đường phục vụ các món ăn truyền thống Palestine như falafel, hummus, maqluba, và knafeh - món bánh ngọt làm từ pho mát và siro đường, mang hương vị đặc trưng của vùng đất Trung Đông. Thưởng thức ẩm thực tại đây không chỉ là việc ăn uống đơn thuần, mà còn là trải nghiệm văn hóa sâu sắc, nơi du khách có thể trò chuyện với người dân địa phương, hiểu hơn về đời sống và tập tục của họ.

Mỗi năm có hàng trăm nghìn tín đồ Kitô giáo tới Thánh địa Bethlehem trong mùa Giáng sinh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Một chuyến đi tới Bethlehem thường đi kèm với việc tham quan các địa điểm lịch sử xung quanh. Các khu vực như Shepherds’ Field (Đồi Chăn Chiên) - nơi các mục đồng được cho là chứng kiến thiên thần báo tin Chúa Jesus ra đời, hay các khu di tích La Mã cổ đại, đều góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh về lịch sử phong phú của vùng đất này. Những nơi này không chỉ là địa điểm tham quan, mà còn là cầu nối giúp du khách hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa lịch sử, tôn giáo và đời sống văn hóa của người dân Bethlehem.

Du lịch ở Bethlehem còn mang tính giáo dục. Nhiều hướng dẫn viên tại đây là những nhà sử học hoặc tín đồ tôn giáo, họ không chỉ dẫn đường mà còn kể những câu chuyện lịch sử, những truyền thuyết địa phương và những sự kiện quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Điều này giúp mỗi bước chân của du khách trở nên ý nghĩa hơn, bởi không chỉ là trải nghiệm trực quan mà còn là hành trình tri thức và tâm linh.

Mặc dù gắn liền với lịch sử cổ xưa, Bethlehem hôm nay dần thay đổi để bắt kịp với nhịp sống hiện đại. Các trung tâm thương mại, quán cà phê hiện đại, và cơ sở lưu trú tiện nghi xuất hiện xen kẽ với những công trình cổ kính. Sự hòa quyện giữa cũ và mới tạo nên không gian độc đáo, vừa tôn kính truyền thống, vừa đón nhận du khách toàn cầu.

Kiến trúc của nhà thờ là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách Byzantine và Romanesque, với những bức tranh khảm tuyệt đẹp kể lại các câu chuyện trong Kinh Thánh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Một điểm đáng chú ý là thành phố cũng là nơi sinh sống của cộng đồng đa tôn giáo. Cộng đồng Hồi giáo và Kitô giáo sống cạnh nhau, đôi khi trong cùng một khu phố, tạo nên một bức tranh đa dạng và giàu bản sắc văn hóa. Điều này cũng phản ánh thực tế lịch sử và chính trị phức tạp của khu vực, nhưng đồng thời, cũng là minh chứng cho khả năng hòa hợp tôn giáo và văn hóa.

Hành trình đến Bethlehem là hành trình của tâm hồn và trí tuệ. Mỗi con phố, mỗi mái nhà, mỗi nhà thờ đều kể một câu chuyện riêng - về Chúa Jesus, về những người dân kiên cường, về những giá trị văn hóa và tôn giáo được gìn giữ hàng nghìn năm. Du khách không chỉ đến để nhìn thấy, mà còn để cảm nhận, để hòa mình vào nhịp sống của thành phố và tìm thấy sự kết nối với lịch sử và tâm linh.

Bethlehem là minh chứng sống động rằng một thành phố, dù nhỏ bé, vẫn có thể trở thành trái tim tinh thần của nhân loại. Đối với mỗi người hành hương và du khách, Bethlehem không chỉ là điểm đến; đó là một trải nghiệm trọn vẹn về đức tin, văn hóa và lịch sử, một hành trình mà ký ức sẽ in sâu trong tâm trí, vượt xa thời gian và không gian./.

