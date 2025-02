Tuyên phạt 15 năm tù với bị cáo chém người thi hành công vụ

Ngày 18/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức xét xử sơ thẩm Lê Ngọc Long (sinh năm 1980) về tội "Giết người."

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 19/8/2024, Lê Ngọc Long xảy ra xích mích, cãi nhau vì ranh giới đất nên đã sử dụng gạch đá, mũ bảo hiểm ném sang nhà bà C (là hàng xóm).

Ngay sau khi người nhà bà C gọi điện trình báo Công an phường Long Hương, cán bộ N.M.T cùng 5 người thuộc lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Cho rằng bà C gọi người đến đánh mình, nên Long đã chuẩn bị một con dao tự chế dài 80cm cầm trên tay; giấu trong quần 1 con dao ngắn, 1 cây kéo đợi sẵn ở hiện trường.

Khi ông N.M.T và 5 người khác mặc sắc phục đến hiện trường, Long bất ngờ vung dao chém một nhát trúng vùng mặt ông T và kháng cự quyết liệt trong quá trình bị những người khác khống chế.

Kết quả giám định thương tích, ông N.M.T có nhiều vết thương ở vùng mặt, ngực và tay, tỷ lệ thương tổn đến 23%.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Long thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, cố ý tước đoạt tính mạng của người đang thi hành công vụ. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của Long do được cứu chữa kịp thời, nhưng cũng bị nhiều thương tích.

Căn cứ hồ sơ vụ án và các lời khai, tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Ngọc Long 15 năm tù về tội "Giết người" theo điểm d, n khoản 1 điều 123 Bộ Luật hình sự; buộc bồi thường cho nạn nhân số tiền 235 triệu đồng./.

