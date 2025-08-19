Ukraine xác nhận tấn công trạm bơm dầu Nikolskoe của Nga

Ngày 18/8, Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã tiến hành cuộc tấn công trong đêm nhằm vào trạm bơm dầu Nikolskoe tại tỉnh Tambov của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tấn công đã khiến hoạt động bơm dầu qua đường ống Druzhba bị ngừng hoàn toàn.

Ukraine cho rằng trạm bơm dầu Nikolskoe là một phần cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, liên quan đến việc hỗ trợ quân đội nước này.

Trước đó, có thông tin về vụ tấn công tương tự nhằm vào trạm bơm dầu Unecha ở tỉnh Bryansk của Nga trong tuần trước.

Trạm bơm dầu này cũng là một phần của mạng lưới Druzhba - hệ thống đường ống dẫn dầu quốc tế lớn vận chuyển dầu của Nga đến Trung và Đông Âu.

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt một số hạn chế nhất định đối với hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, đường ống Druzhba không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Cũng có nguồn tin cho biết nhà máy lọc dầu Syzran ở tỉnh Samara của Nga đã ngừng hoạt động do bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào ngày 15/8 vừa qua. Công tác sửa chữa có thể kéo dài đến cuối tháng này.

Ngày 19/8, Không quân Ukraine cho biết 270 UAV và 10 tên lửa đã nhắm vào các mục tiêu tại nước này trong đêm trước đó. Tuy nhiên, lực lượng này đã bắn hạ 230 UAV và 6 tên lửa. Số tên lửa và UAV còn lại đã tấn công trúng 16 địa điểm./.

