Ưu tiên tuyển lao động địa phương làm việc tại sân bay Long Thành

Ngày 23/8, tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội việc làm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.”

Ngày hội mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) khi đưa vào khai thác. Sự kiện thu hút gần 12.000 người đăng ký tham gia ứng tuyển và tìm hiểu cơ hội việc làm.

Kỳ vọng được làm việc tại sân bay Long Thành

Nguyễn Thị Tuyết Vy, tân sinh viên chuyên ngành kinh doanh - thương mại, Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Phần đất xưa kia gia đình em sinh sống giờ là một phần của sân bay Long Thành và em tự hào về điều đó. Em đã nghe nói nhiều về sân bay với những điều mới mẻ, thời cơ, vận hội. Em ước mơ được vào sân bay làm việc, đóng góp sức mình trên chính mảnh đất em đã sinh ra.

Những năm qua em không ngừng phấn đấu học và đã có chứng chỉ IELTS, thi đậu vào đại học. Tới đây em sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, ngoài học kiến thức còn trang bị thêm các kỹ năng. Mục tiêu của em là khi tốt nghiệp sẽ vào sâu bay Long Thành làm việc.

Gia đình Tuyết Vy là một trong hàng nghìn hộ đã nhường toàn bộ đất, di dời đến khu tái định cư để phục vụ sân bay Long Thành.

“Doanh nghiệp sẽ tuyển những lao động đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực. Quá trình tuyển người vào làm việc tại sân bay Long Thành, nếu nhiều lao động cùng đáp ứng các tiêu chuẩn của đơn vị sử dụng lao động, em nghĩ các đơn vị liên quan nên xem xét đến tiêu chí phụ, đặc biệt yếu tố người địa phương,” em Nguyễn Thị Tuyết Vy bày tỏ.

Theo những ứng viên tham gia “Ngày hội việc làm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành,” thời gian qua họ đã tìm hiểu thông tin và biết rằng khi đi vào hoạt động sân bay Long Thành cần tuyển hàng nghìn lao động.

Với mong muốn có cơ hội làm việc tại đây, thời gian qua nhiều người đã chủ động học ngoại ngữ, tin học, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Đến với ngày hội hôm nay, mọi người sẽ có thêm hiểu biết về các công việc trong lĩnh vực hàng không và tìm một công việc phù hợp tại sân bay Long Thành để ứng tuyển.

Ưu tiên tuyển lao động địa phương

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án sân bay Long Thành đang trong quá trình xây dựng, hiện có hàng nghìn lao động là người Đồng Nai đang làm việc tại các gói thầu trong sân bay Long Thành.

Trong quá trình triển khai, vận hành dự án, ACV luôn xác định ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương - những người đã nhường đất, đồng hành để xây dựng sân bay.

Theo ACV, “Ngày hội việc làm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành” thu hút gần 10.000 tham gia ứng tuyển và hơn 2.000 học sinh, sinh viên đến tìm hiểu cơ hội việc làm.

Ngày hội có sự tham gia tuyển dụng của nhiều đơn vị uy tín trong lĩnh vực hàng không như Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam.

Điều này mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho người lao động, thể hiện tinh thần hợp tác, phát triển bền vững trong hệ sinh thái hàng không.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chia sẻ sân bay Long Thành là dự án chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu của khu vực và thế giới. Để sân bay vận hành hiệu quả, yếu tố then chốt không chỉ ở hạ tầng, công nghệ, mà còn là con người.

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của sân bay Long Thành, ACV cam kết sau khi tuyển dụng sẽ đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển sự nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Ban chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành cho biết, quá trình xây dựng sân bay Long Thành, ACV được chính quyền Đồng Nai và người dân vùng dự án đồng hành, hỗ trợ; ACV dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc tại sân bay nếu đáp ứng được các điều kiện.

Nhân viên hàng không đòi hỏi nhiều tiêu chí, ngoài trình độ chuyên môn, ngoại ngữ còn cần có 3 tố chất gồm tôn trọng nguyên tắc và có tính kỷ luật cao; sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc lớn; có kỹ năng giao tiếp, ứng xử, phối hợp làm việc nhóm.

Theo ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, “Ngày hội việc làm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành” là dịp để các ứng viên tiềm năng gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với các nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành hàng không cũng như giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu của mình.

Để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ sở đào tạo rà soát, phối hợp với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp hàng không xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đặc thù của ngành hàng không.

Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp trong cảng hàng không nhằm giúp các em cọ xát, tiếp xúc để nâng cao hiểu biết về công việc thực tế.

Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan thường xuyên cung cấp thông tin về nguồn nhân lực sân bay Long Thành để địa phương chủ động trong công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp mọi người.

Đặc biệt, các đơn vị cần có chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương, con em những gia đình đã trực tiếp nhường đất để triển khai dự án.

Theo ông Lê Trường Sơn, hiện Đồng Nai đang triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030.”

Ngoài ra, tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 2026-2030./.

