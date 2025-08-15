Vận hội mới để Đồng Hới thành trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch

Trong ngày 14-15/8, Đảng bộ phường Đồng Hới, Quảng Trị, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, các Phó bí thư; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Thị Hân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Đồng Hới được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở hợp nhất các xã, phường gồm xã Đức Ninh Đông, phường Đồng Hải, Đồng Phú, Phú Hải, Hải Thành, Nam Lý và xã Bảo Ninh. Sau sáp nhập, phường có 8.000 đảng viên, ở vị trí trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang đề nghị thời gian tới, phường Đồng Hới cần phát huy tối đa lợi thế và vận hội phát triển mới để bứt phá, khẳng định vai trò đầu tàu, tiên phong trong tăng trưởng chung của tỉnh. Phường tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả; phân cấp, phân nhiệm rõ ràng; hoàn thiện công tác quản lý, điều hành theo mô hình tổ chức mới sau sáp nhập, gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ.

Phường Đồng Hới phải tập trung phát triển kinh tế đô thị hiện đại, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh; tập trung đẩy mạnh đô thị hóa gắn với quy hoạch tổng thể, đồng bộ, mở rộng không gian đô thị theo hướng hiện đại nhưng hài hòa với bản sắc, kết hợp chặt chẽ quá trình phát triển với giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của phường.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cho rằng, phường cần lấy thương mại, dịch vụ và du lịch làm mũi nhọn, đặc biệt phát triển mạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa-di sản, du lịch đêm; chủ động thu hút nguồn lực đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và tiện ích công cộng, quản lý đô thị khoa học, chặt chẽ, theo hướng xanh-sạch-đẹp-thông minh-văn minh; tập trung đầu tư cho văn hóa-giáo dục-con người, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

Phường tập trung giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, gắn với chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng “đồng hành” và “lắng nghe phục vụ," kịp thời giải quyết kiến nghị, khiếu nại ngay từ cơ sở.

Nhiệm kỳ tới, phường Đồng Hới đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 10-10,5%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (từ ngân sách phường) giai đoạn 2026-2030, đạt 1.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm đạt 10%. Đến năm 2030, phường phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng trên 50% so với năm 2025...

Bí thư phường Đồng Hới Phạm Thị Hân phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phạm Thị Hân cho biết để đạt các chỉ tiêu trên, địa phương sẽ tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Phường thực hiện quyết liệt các khâu đột phá, chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phường chú trọng phát triển nguồn lực con người và phát huy các giá trị văn hóa; tiếp tục nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phường phát triển toàn diện, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh./.

