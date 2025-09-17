Việt Nam có những cải thiện đáng kể về an toàn cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi

Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể về an toàn cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi. An toàn người bệnh đã được Bộ Y tế lồng ghép vào Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh, góp phần nâng cao sự an toàn cho người bệnh.

Bà Jenifer Horton - Phó trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2025 với thông điệp "An toàn từ lúc chào đời!" do Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chiều 17/9 tại Hà Nội.

Phó trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho hay các tiêu chuẩn an toàn là một phần của tiêu chí cấp phép cho tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Các sự cố y khoa cần báo cáo được xác định, đặt nền móng cho một hệ thống y tế an toàn và có trách nhiệm hơn.

WHO tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong 5 vấn đề cần ưu tiên trong công tác an toàn người bệnh. Các ưu tiên gồm: Thiết lập chương trình an toàn người bệnh quốc gia; Thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế về an toàn người bệnh; Nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn và đưa đại diện người bệnh vào hội đồng quản trị bệnh viện; Tăng cường giáo dục an toàn người bệnh cho nhân viên y tế; Chuẩn hóa hệ thống báo cáo sự cố người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay các báo cáo quốc tế cho thấy, cứ 10 người bệnh thì có hơn 1 người gặp sự cố y khoa. Tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, ước tính mỗi năm có khoảng 134 triệu sự cố trong bệnh viện, gây ra khoảng 2,6 triệu ca tử vong, trong đó có tới một nửa có thể phòng ngừa. Không chỉ là tổn hại về sức khỏe, y tế không an toàn còn "ngốn" một tỷ lệ đáng kể chi tiêu y tế, ước tới 12-15% tổng chi tiêu y tế, tương đương 1,4 - 1,6 nghìn tỷ USD mỗi năm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh đầu tư cho an toàn người bệnh vì vậy vừa là mệnh lệnh lương tâm, vừa là quyết định thông minh về kinh tế. Chủ đề năm nay đặt trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở vị trí trung tâm, những đối tượng "không phải là người lớn thu nhỏ" và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người lớn.

An toàn người bệnh, nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, không chỉ là thước đo chất lượng chuyên môn, mà còn là thước đo văn minh của xã hội. Mỗi cải tiến, dù nhỏ, có thể cứu một sinh mệnh, giữ trọn một tương lai, nuôi dưỡng niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế.

Ông Thuấn cho hay Bộ Y tế cam kết tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, công cụ đánh giá và cơ chế khuyến khích, củng cố hệ thống giám sát và báo cáo sự cố, thúc đẩy nguồn lực cho chuyển đổi số, mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới và các đối tác phát triển đồng thời gắn các mục tiêu an toàn với các chương trình quốc gia về bà mẹ-trẻ em, dinh dưỡng, tiêm chủng và phòng chống dịch.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng đề nghị các địa phương, các cơ sở sản-nhi, y tế cơ sở và hệ thống giáo dục phối hợp chặt chẽ để thông điệp "An toàn từ lúc chào đời" đi vào thực chất từng quy trình, từng ca bệnh, từng lớp học, từng gia đình.

Từ năm 2019, WHO đã thống nhất chọn ngày 17/9 hằng năm là Ngày An toàn người bệnh Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng và thúc đẩy sự chung tay hành động của các quốc gia vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Năm 2025, với chủ đề “Chăm sóc an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” và khẩu hiệu “An toàn từ lúc chào đời,” WHO kêu gọi hành động khẩn cấp để giảm thiểu những tổn hại có thể tránh được trong chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Buổi Lễ mít-tinh được kết nối trực tuyến đến hàng trăm điểm cầu các bệnh viện trên toàn quốc, nhằm thông qua sự kiện khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, lấy người bệnh - đặc biệt trẻ em làm trung tâm, vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững cho cộng đồng./.

Mỗi năm chi 30.000 tỷ đồng dành cho việc khám sức khỏe toàn dân Dân số Việt Nam khoảng 100 triệu người. Gói khám sức khỏe định kỳ dự kiến 300.000 đồng/người/năm, tổng kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chi khoảng 25.000 tỷ đồng.