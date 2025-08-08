Việt Nam đứng thứ 3 châu Á về lượng khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Theo dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất (sau Nhật Bản, Thái Lan); vượt qua Malaysia và Indonesia.

Bảng xếp hạng “Những điểm đến thu hút du khách quay lại phổ biến nhất châu Á” do Agoda vừa công bố cho thấy Đà Nẵng được đánh giá là thành phố hấp dẫn nhất châu Á.

Đáng chú ý, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Thành phố biển sôi động này đã chính thức ghi tên vào nhóm những điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Á, phản ánh sức hút ngày càng tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực.

Đà Nẵng được mệnh danh là “thành phố đáng sống” không chỉ bởi chất lượng môi trường, trật tự xã hội và hạ tầng hiện đại mà còn vì cách tiếp cận du lịch có chiều sâu. Những năm gần đây, thành phố đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch như hệ thống giao thông, sân bay quốc tế, các khu nghỉ dưỡng ven biển, cùng hàng loạt điểm vui chơi giải trí đẳng cấp như Sun World Ba Na Hills, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Asia Park.

Với địa thế trải dài giữa biển xanh và núi non hùng vĩ, Đà Nẵng sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có. Bãi biển Mỹ Khê từng được Forbes bình chọn là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, trong khi bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, Ngũ Hành Sơn hay suối khoáng nóng là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên.

Đặc biệt, vị trí trung tâm giúp Đà Nẵng kết nối thuận tiện với các điểm du lịch nổi tiếng khác như Hội An, Huế, Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm..., tạo thành chuỗi hành trình khép kín, dễ di chuyển nhưng vẫn đủ trải nghiệm mới lạ.

Du khách quốc tế lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Tháp Rùa cổ kính. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Theo Agoda, top 5 điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay gồm có Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc.

Nếu 3 “thiên đường” biển chinh phục du khách bằng bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và những khu nghỉ dưỡng ngập tràn nắng ấm, thì Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lại quyến rũ du khách bằng nhịp sống sôi động, chiều sâu văn hóa cùng bản đồ ẩm thực địa phương đa sắc màu, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa.

Với việc Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng được quốc tế ghi nhận là điểm đến hấp dẫn, ngành du lịch nước ta đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng chiến lược phát triển bền vững, lấy du khách làm trung tâm, từ đó tăng tỷ lệ quay lại - chỉ số quan trọng hàng đầu trong phát triển du lịch hiện đại.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, trong tháng 7/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng qua, đã có 12,2 triệu lượt khách quốc tế chọn Việt Nam là điểm dừng chân, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, dù đang là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách đến trong tháng 7 đã bắt đầu tăng so với tháng 6 (+6,8%), đặc biệt là các thị trường châu Âu tăng 38%. Khách đến từ thị trường Ba Lan và Thụy Sỹ tăng lần lượt 44,8% và 15,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Đoàn khách Ấn Độ tham quan Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy hiệu quả từ chính sách thị thực thông thoáng và hàng loạt hoạt động xúc tiến quảng bá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thời gian qua tại tại 6 nước châu Âu (Pháp, Italy, Thụy Sĩ, Ba Lan, Séc và Đức).

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 3,1 triệu lượt (chiếm 25,5%), tiếp theo lần lượt là Hàn Quốc xếp (2,5 triệu lượt khách, chiếm 20,7%), Đài Loan (737 nghìn lượt), Mỹ (522 nghìn lượt), Nhật Bản (380 nghìn lượt).

Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Campuchia, Ấn Độ, Australia, Nga, Malaysia. Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất ở khu vực châu Âu và xếp thứ 9 trong top 10 thị trường gửi khách hàng đầu.

Với con số đạt được 7 tháng qua, các chuyên gia nhận định du lịch Việt hoàn toàn có cơ sở “cán đích” 22-23 triệu lượt khách quốc tế, trên 120-130 triệu lượt khách nội địa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới./.

