Việt Nam-Singapore triển khai nội hàm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-26/3.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Singapore đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như những bước đi mà Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên vừa nâng cấp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thưa Đại sứ, Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tới Việt Nam?

Đại sứ Trần Phước Anh: Thủ tướng Lawrence Wong nhậm chức vào tháng 5/2024 và theo thông lệ, khi lãnh đạo các nước ASEAN mới nhậm chức sẽ có những chuyến thăm để chào, ra mắt với lãnh đạo các nước khác trong ASEAN.

Chuyến thăm kỳ này của Thủ tướng Lawrence Wong đến Việt Nam cũng nằm trong ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thời điểm diễn ra chuyến thăm còn có những ý nghĩa khác.

Thứ nhất, thể hiện sự quan tâm cũng như sự coi trọng của Singapore đối với hợp tác với Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay có rất nhiều chuyển biến hết sức nhanh và sâu sắc, sự tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo các nước, mà ở đây cụ thể là lãnh đạo Singapore và Việt Nam, có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng.

Thứ hai, chuyến thăm cũng là một điểm nhấn vì 2025 là năm hết sức đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore. Ngoài việc hai nước vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, năm nay Singapore kỷ niệm 60 năm ngày Độc lập và Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bên cạnh đó còn có rất nhiều sự kiện quan trọng khác trong phát triển của hai nước.

Một ý nữa là chuyến thăm diễn ra chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore, tôi nghĩ đây cũng là bước để triển khai các nhận thức cũng như thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại cuộc gặp gỡ và phát biểu với báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

- Theo Đại sứ, Singapore kỳ vọng gì từ sự hợp tác thực chất và hiệu quả với Việt Nam?

Đại sứ Trần Phước Anh: Tôi nghĩ Việt Nam và Singapore đã có 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đã rất hiểu nhau. Quan hệ giữa các nhà đầu tư, nhân dân giữa hai nước cũng rất sâu sắc, do đó chúng ta không phải những người xa lạ.

Tuy nhiên, vì sự phát triển của hai nước nói riêng và khu vực nói chung, sự mong chờ của phía Singapore đối với Việt Nam cũng như của Việt Nam đối với Singapore khá rõ ràng, giúp mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và khu vực.

Vậy Singapore mong chờ gì ở Việt Nam? Tôi nghĩ có rất nhiều lĩnh vực Singapore mong muốn thúc đẩy đối với Việt Nam.

Ví dụ về an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Với điều kiện của Singapore là diện tích nhỏ, nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, trong khi đó Việt Nam có thị trường khá rộng lớn, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, Việt Nam có thể cung cấp nhiều đảm bảo về an ninh lương thực và năng lượng cho Singapore.

Do đó, những dự án như năng lượng gió ngoài khơi hoặc về lương thực thực phẩm, tôi nghĩ Singapore rất mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Ngoài ra còn có các dự án như khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), hoặc dự án về trung tâm dữ liệu. Trung tâm tài chính cũng là một lĩnh vực mà Việt Nam rất mong muốn phát triển, mà Singapore thì rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Do đó, tôi nghĩ Singapore cũng rất sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, đem lại lợi ích cho mối quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Một khía cạnh khác nữa mà tôi nghĩ Việt Nam cũng có thể mong chờ từ Singapore, đó là sự hỗ trợ về đào tạo, đào tạo cán bộ, không chỉ là lãnh đạo ở cấp chiến lược mà còn là các chuyên gia làm việc, cán bộ công chức, học sinh sinh viên...

Singapore là một trung tâm đào tạo chất lượng cao của thế giới và khoảng cách giữa Singapore với Việt Nam thì không xa, nên việc đó sẽ giúp ích cho cả hai bên, vừa đáp ứng kỳ vọng của Singapore, vừa đáp ứng nhu cầu của Việt Nam.

Tôi nghĩ sự mong chờ nữa đến từ cả hai phía, đó là trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN. Cả hai nước đều là thành viên tích cực, năng động và xem ASEAN là ngôi nhà chung để bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định. Đây là cơ sở rất quan trọng để hai nước tiếp tục phát triển.

Singapore cần hợp tác với các nước, trước mắt là các nước trong khu vực ASEAN, để phát triển. Còn đối với Việt Nam, Singapore cũng là thị trường rộng lớn để vươn ra bên ngoài, để đáp ứng các lợi ích quốc gia, đó là môi trường hòa bình ổn định, cơ hội và không gian phát triển, không gian mở rộng để nâng vị thế, uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

- Theo Đại sứ, Việt Nam và Singapore cần làm gì để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có?

Đại sứ Trần Phước Anh: Tôi nghĩ điều đầu tiên là sự phối hợp về chủ trương và chính sách, với vai trò là các thành viên rất tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng thế giới, của khu vực ASEAN.

Có nhiều vấn đề của khu vực, của thế giới cần sự chung tay của hai nước Việt Nam và Singapore cũng như các thành viên khác trong ASEAN.

Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhau ở các diễn đàn khu vực hoặc đa phương. Sự trao đổi để thông suốt về mặt chủ trương, chính sách, để có cùng tiếng nói đối với các vấn đề của khu vực và thế giới, theo tôi rất quan trọng.

Thứ hai là sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai các nội hàm, các dự án hợp tác của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Mặc dù có nhiều lĩnh vực mới mà hai nước rất tập trung, và vì mới nên đôi khi cơ sở pháp lý hoặc các điều kiện, hoặc sự thông suốt với nhau chưa được như mong muốn, nên tôi nghĩ sự trao đổi phối hợp chặt chẽ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Thứ ba, sự tập trung nguồn lực cho việc triển khai các nội hàm, tức là nhận thức chung thấy được tầm quan trọng rồi, nhưng việc chúng ta tập trung nguồn lực rất quan trọng để triển khai cụ thể và mang lại lợi ích./.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Singapore tăng hơn 27% Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 6,57 tỷ SGD, tăng 27,15 % so với cùng kỳ năm ngoái; ; trong đó, xuất khẩu tăng mạnh ở mức 23,21%.