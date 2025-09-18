Việt Nam và Anh tăng cường hợp tác về phát triển xanh và bền vững

Từ ngày 16-20/9, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Chuyến thăm và làm việc nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đi vào thực chất, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính sách, hoàn thiện thể chế pháp luật hiện đại, giáo dục và đào tạo lãnh đạo, quản lý, cải cách hành chính và công vụ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh cũng như phát triển nhanh và bền vững.

Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng hội kiến, tiếp và làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Seema Malhotra; Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle; Chủ tịch Ủy ban Công vụ Anh Baroness Stuart; cùng nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia tài chính, kinh tế và ngoại giao của Anh.

Tại cuộc gặp với Quốc vụ khanh Seema Malhotra, ông Nguyễn Xuân Thắng thông tin về tình hình Việt Nam, đề cập đến những quyết sách chiến lược mà Việt Nam đang triển khai về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hiệu quả; chủ trương của Đảng, chính phủ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Ông nhấn mạnh đây là những lĩnh vực Anh quốc có thế mạnh và kinh nghiệm mà Việt Nam mong muốn học hỏi.

Bà Semma Malhotra khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cho biết Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các quyết sách chiến lược, các vấn đề Việt Nam đang đối mặt. Hai bên cam kết hợp tác vì hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng chung của mỗi nước cũng như góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle, ngài Chủ tịch chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, đánh giá cao tinh thần và ý chí của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước cũng như vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển ngày càng vững mạnh như hiện nay.

Ông Lindsay Hoyle đánh giá cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Việt Nam ở châu Á-Thái Bình Dương, trong các cơ chế đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, tích cực tham gia gìn giữ và thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam và Anh trong thời gian tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhằm đáp ứng với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Công vụ Baroness Stuart, hai bên mong muốn thắt chặt quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và đánh giá cán bộ công chức, mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền hai cấp của Anh trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng đã làm việc với ông Mark Kent, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam-Anh, cựu Đại sứ Anh tại Việt Nam, và các thành viên Mạng lưới về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng làm việc với các chuyên gia kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu của Anh tại Đại học kinh tế chính trị London (LSE), trao đổi, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm phát triển của Anh gắn với việc thực hiện các nghị quyết quan trọng của Đảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện thể chế.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. (Ảnh Hữu Tiến/TTXVN)

Các chuyên gia đề xuất và tư vấn cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế về mô hình tăng trưởng nhanh, bứt phá, hai chữ số, gắn liền với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; thể chế tổ chức và vận hành trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình Anh quốc với truyền thống lâu đời, hoạt động hiệu quả và thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư tài chính hàng đầu thế giới.

Ông cũng gặp Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS), cập nhật tới các nhà khoa học Việt Nam tại Anh chính sách của Đảng và Nhà nước trong thu hút trí thức kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong khuôn khổ hoạt động của đoàn, ông Nguyễn Xuân Thắng đã dự với tư cách khách mời danh dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Anh với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu là chính khách Anh, đại sứ quán các nước và các doanh nghiệp hai bên; đặt hoa tưởng niệm tại mộ nhà tư tưởng người Đức Karl Marx tại nghĩa trang ở thủ đô London; thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh./.

