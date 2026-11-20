Thông qua các lớp đào tạo nghề gắn với sản xuất nông nghiệp, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đang tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng thực hành, nâng cao hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi.

Từ tháng 11/2026, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Vĩnh Linh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Linh tổ chức hai lớp đào tạo nghề tại thôn Sa Trung, gồm kỹ thuật trồng nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi và kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gà, vịt.

Đối với nghề trồng nấm, học viên được trang bị kiến thức về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại nấm, từng bước tiếp cận phương pháp sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Những kiến thức này giúp người dân có thêm lựa chọn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tận dụng điều kiện sẵn có để mở rộng sinh kế gia đình.

Ở lớp chăn nuôi gia cầm, nội dung đào tạo tập trung vào kỹ thuật nuôi, chăm sóc, nhận biết và phòng trị các bệnh thường gặp trên gà, vịt.

Việc nâng cao kiến thức chăn nuôi giúp người dân chủ động hơn trong phòng bệnh, hạn chế rủi ro, hướng tới nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Điểm đáng chú ý là các lớp học được tổ chức ngay tại địa phương, gắn nội dung đào tạo với nhu cầu sản xuất của người dân. Qua đó, học viên có điều kiện tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào thực tế, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình.

Năm 2026, xã Vĩnh Linh đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt từ 80,3 triệu đồng/năm trở lên.

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương chú trọng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Theo Kế hoạch số 2482/KH-UBND ngày 27/5/2026, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, bình quân mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 3.000 lao động nông thôn; trong đó, tỷ trọng đào tạo nghề nông nghiệp chiếm khoảng 40%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu khoảng 70% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%.

Việc tổ chức các lớp trồng nấm, chăn nuôi gia cầm tại Vĩnh Linh góp phần cụ thể hóa định hướng đào tạo nghề gắn với sản xuất, giúp người dân nâng cao kỹ năng, chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước cải thiện thu nhập./.