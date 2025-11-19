VPI dự báo giá xăng tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 20/11

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ổn định hoặc có thể chỉ tăng nhẹ 0,3% lên mức 19.868 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo chỉ tăng nhẹ 0,2% lên mức 20.597 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI cho thấy tại kỳ điều hành ngày 20/11, giá xăng bán lẻ ổn định hoặc có thể chỉ tăng nhẹ 0,2-0,3% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên Bộ Tài chính-Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ổn định hoặc có thể chỉ tăng nhẹ 0,3% lên mức 19.868 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo chỉ tăng nhẹ 0,2% lên mức 20.597 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 408 đồng về mức 13.662 đồng/kg, giá diesel có thể giảm 201 đồng về mức 19.659 đồng/lít, trong khi đó giá dầu hỏa được dự báo sẽ tăng 199 đồng lên mức 20.129 đồng/lít.

VPI dự báo liên Bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên ngày 18/11 (giờ Mỹ), giá dầu Brent tăng 1,07%, lên 64,89 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,39%, lên 60,74 USD/thùng.

Đáng chú ý, trong phiên chiều 18/11, giá dầu thô Mỹ có lúc chạm mức cao nhất 60,92 USD bởi tâm lý thị trường xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bắt đầu tiến trình lựa chọn ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, việc Bộ Tài chính Mỹ thông báo các lệnh trừng phạt áp đặt từ tháng 10/2025 đối với Rosneft và Lukoil tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu dầu mỏ của Nga và các lệnh này sẽ hạn chế khối lượng xuất khẩu của Nga theo thời gian.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng bất kỳ sự gián đoạn nào từ các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ chỉ là tạm thời vì Nga sẽ tìm được cách vượt qua chúng một lần nữa.

Nhà phân tích Soojin Kim của MUFG nhận định các nhà giao dịch đang cân nhắc giữa tình trạng dư cung dầu toàn cầu ngày càng lớn và tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ làm gián đoạn dòng chảy dầu thô từ Nga.

Còn chuyên gia John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho rằng nguy cơ mất nguồn cung dầu từ Nga đang hỗ trợ giá "vàng đen" và thu hút sự chú ý của thị trường.

Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá dầu dự kiến giảm đến cuối năm 2026 khi thị trường vẫn dư thừa nguồn cung.

Dù vậy, giá dầu Brent có thể tăng trên 70 USD/thùng vào trong giai đoạn 2026-2027 nếu sản lượng dầu của Nga sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo thị trường toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cao chưa từng thấy kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19 năm 2020./.

