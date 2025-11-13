Giá xăng tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước

VPI dự báo giá xăng tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 13/11
VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ổn định hoặc có thể chỉ giảm nhẹ 0,3% về mức 19.660 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo chỉ giảm nhẹ 0,2% về mức 20.386 đồng/lít.
Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu ngày 13/11, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.844 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít), giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 20.576 đồng/lít (tăng 160 đồng/lít).
Ngày 13/11, Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) khánh thành, bổ sung cầu tàu, chợ thủy sản, kè âu thuyền và trạm xử lý nước thải, hoàn thiện hạ tầng trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung.
Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang nổi lên với khát vọng tăng trưởng GDP đột phá, song con đường phía trước vẫn ẩn chứa những rủi ro tiềm ẩn về bất động sản, tăng trưởng tín dụng nóng...
Hiện kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước mới đạt trên 188 triệu USD năm 2024; hợp tác đầu tư còn khiêm tốn, mới chỉ có 5 dự án đầu tư của Jordan tại Việt Nam.
Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách nhà nước là 2.529.467 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Trung ương là 1.225.356 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 1.304.111 tỷ đồng.
Tổng Bí thư nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được xây dựng, vận hành với tinh thần vượt lên những khác biệt, là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.
Thị trường tài sản chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ, từ chứng khoán có vốn hóa tương đương hơn 100% GDP, bất động sản trên đà phục hồi cùng sự trỗi dậy của tài sản số, tạo ra một “bức tranh” đầu tư đa sắc màu.
Trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng: Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít; giá dầu diesel cũng tăng thêm 541 đồng/lít, lên ngưỡng 19.864 đồng/lít.
Giá vàng trong nước chiều ngày 13/11 tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới, đạt 154 triệu đồng/lượng, do lo ngại về chính sách của Fed và dữ liệu kinh tế Mỹ.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN, đồng thời là điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư châu Âu - nơi hội tụ niềm tin, cơ hội và tiềm năng hợp tác lâu dài.
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, nhiều doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ kỳ vọng và đề xuất nhằm hoàn thiện khung chính sách về chuyển đổi số, dữ liệu số và hạ tầng số quốc gia.
Các dự án đầu tư công không quá 20 tỷ đồng sẽ được thành phố uỷ quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu thực hiện, không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng...
SHB kỷ niệm 32 năm với chương trình tri ân khách hàng, ưu đãi lãi suất cao, quà tặng và giải pháp tài chính hiện đại đồng hành cùng khách hàng.
Khánh Hòa tập trung triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, bao phủ 65 xã, phường, đặc khu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế số và phục vụ người dân.
Đến tháng 10/2025, tỉnh Khánh Hòa chỉ giải ngân được hơn 7.130 tỷ đồng trong số hơn 16.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng hơn 45%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 54,4%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố.
Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển 8.000 ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và tăng trưởng xanh đến năm 2026.
HDBank dự kiến hoàn thành vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 nhờ tín dụng tăng mạnh, kết quả kinh doanh tích cực và chiến lược mở rộng khách hàng.
Giá vàng trong nước tăng tới 1,8 triệu đồng, trong khi giá thế giới cũng lập đỉnh mới, ảnh hưởng bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.
Quốc hội quyết nghị 15 mục tiêu chủ yếu cho tăng trưởng GDP trên 10%, nâng cao chất lượng đời sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2026.
Các gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD mỗi năm sẽ nhận được séc hoàn thuế trị giá 2.000 USD - một phần trong chính sách “Nước Mỹ trước tiên” nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế cho người dân lao động Mỹ.
Hiện có nhiều ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 6%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi dài mà không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu khắt khe, tạo cơ hội hấp dẫn cho khách hàng cá nhân.
Với 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách; dự luật dự kiến sẽ ký ban hành ngay trong ngày, chính thức khép lại 43 ngày chính phủ phải ngừng hoạt động một phần.
Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và việc làm tháng 10/2025 có thể sẽ không được công bố và tất cả dữ liệu kinh tế được công bố sẽ bị suy yếu vĩnh viễn, gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ.
Vườn sầu riêng nghịch vụ của ông Cao Văn Tấn đã được xã Thoại Sơn chọn làm mô hình điểm cho bà con đến tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Người dân K’Ho ở Đà Lạt phát triển mô hình càphê hữu cơ, xây dựng thương hiệu Chư Mui đạt chuẩn OCOP 3 sao, nâng cao giá trị kinh tế và văn hoá.
Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (13/11) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.
Đồng xu 1 cent cuối cùng được dập tại Sở Đúc tiền ở Philadelphia vào ngày 12/11 trong khuôn khổ sự kiện chính thức cho “nghỉ hưu” đồng tiền mà hiện có chi phí sản xuất cao hơn giá trị thực.
Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện thương mại quốc tế, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn trong tháng 11/2025.
Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên 12/11 sau dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ cân bằng với nhu cầu vào 2026, thay vì thiếu hụt như dự đoán trước đây, gây áp lực lên thị trường dầu.
Vào lúc 1 giờ 46 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2% lên 4.208,98 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 2,4%, chốt phiên ở mức 4.213,60 USD/ounce.