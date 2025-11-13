Kinh tế

Giá xăng tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu ngày 13/11, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.844 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít), giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 20.576 đồng/lít (tăng 160 đồng/lít).

1.png
(TTXVN/Vietnam+)
#Giá xăng #điều chỉnh #giá cơ sở TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một dự án năng lượng gió tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Khánh Hòa tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Đến tháng 10/2025, tỉnh Khánh Hòa chỉ giải ngân được hơn 7.130 tỷ đồng trong số hơn 16.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng hơn 45%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 54,4%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố.