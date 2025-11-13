Giá xăng tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và việc làm tháng 10/2025 có thể sẽ không được công bố và tất cả dữ liệu kinh tế được công bố sẽ bị suy yếu vĩnh viễn, gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ.