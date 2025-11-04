Xây dựng cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa

Trong giai đoạn tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đó là nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch của do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký nhằm thực hiện Kế hoạch của Chính phủ triển khai chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; đề xuất ưu đãi miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp sáng tạo và nghệ sỹ, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, âm nhạc, sách… để khuyến khích sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm văn hóa.

Trong kỷ nguyên số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng các nền tảng số cho phép phân phối, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm văn hóa trực tuyến, từ sách, âm nhạc, phim, nghệ thuật số đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật trực tuyến. Xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đo quét, đánh giá mức độ ảnh hưởng trên truyền thông đại chúng, không gian mạng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định về các kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Khuyến khích các sáng tạo nghệ thuật và văn hóa kết hợp với các ngành công nghiệp khác như công nghệ, du lịch, giáo dục, thể thao, để tạo ra các sản phẩm văn hóa độc đáo và hấp dẫn, ví dụ như lễ hội văn hóa số, tour du lịch thực tế ảo, chương trình âm nhạc tương tác trên nền tảng số…

Một nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng nền tảng số cho văn hóa Việt Nam, đặc biệt là các bảo tàng ảo, thư viện số, cơ sở dữ liệu di sản văn hóa. Sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện giới thiệu văn hóa Việt bằng nhiều ngôn ngữ. Phát triển kênh truyền thông trên các nền tảng số quốc tế để lan tỏa bản sắc văn hóa Việt.

Xây dựng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa. Đào tạo chuyên môn cao cho nguồn nhân lực sáng tạo. Đưa vào các chương trình đào tạo về nghệ thuật số, thiết kế đồ họa, âm nhạc điện tử, sản xuất phim kỹ thuật số, marketing văn hóa số nhằm trang bị kỹ năng cho thế hệ nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Tăng cường hợp tác văn hóa song phương và đa phương; mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế; ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác văn hóa với nhiều quốc gia, tạo hành lang pháp lý để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa. Tham gia chủ động, có trách nhiệm vào các hoạt động văn hóa toàn cầu, nhất là các diễn đàn, hội nghị quốc tế về văn hóa.

Xúc tiến xuất khẩu văn hóa và sản phẩm nghệ thuật ra thế giới thông qua việc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm văn hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua các nền tảng trực tuyến, phát hành phim, âm nhạc, sách, mỹ thuật…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa, con người Việt Nam, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa; phát huy vai trò đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân và người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Về mặt thể chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên bổ sung nguồn lực. Triển khai trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ các nhiệm vụ, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Tập trung đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa quy mô quốc gia, đồng bộ hóa hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ văn hóa, nghệ thuật. Đầu tư xây dựng các nhà hát, bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa.

Huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng con người Việt Nam gắn với xây dựng môi trường văn hóa. Trong đó có việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững; phát triển không gian sáng tạo trên nền tảng số cho nghệ sỹ và các tổ chức văn hóa để họ có thể quảng bá, phát hành sản phẩm văn hóa, nghệ thuật.

Khuyến khích việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa trực tuyến như sách điện tử, âm nhạc trực tuyến, phim số, các cuộc thi văn hóa số, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ bản quyền, đưa nội dung giáo dục về bảo vệ bản quyền vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về bảo vệ bản quyền.

Xây dựng và triển khai quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trên môi trường số. Triển khai các chiến dịch truyền thông làm sạch không gian mạng./.