Nhân viên an ninh Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết ngày 11/7, cảnh sát nước này đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của nhóm khủng bố Hasm trong một cuộc đấu súng tại tỉnh Fayoum, cách thủ đô Cairo 100 km về phía Tây Nam - nơi được xem là "cái nôi" của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện bị cấm hoạt động tại Ai Cập.Bộ trên nêu rõ Cơ quan an ninh quốc gia đã nhận được thông tin về một cuộc họp của các thành viên nhóm Hasm được tổ chức tại làng Snores ở Fayoum nhằm lên kế hoạch tấn công khủng bố. Đối tượng bị tiêu diệt là thành viên cấp cao của Hasm chịu trách nhiệm tuyển mộ các thành viên trẻ và đưa đến các trại huấn luyện.Trước đó, ngày 9/7, hai thành viên của nhóm Hasm cũng đã bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng tại một khu ngoại ô thủ đô Cairo. Theo các quan chức Bộ Nội vụ, nhóm này có liên quan đến tổ chức MB.Thời gian gần đây, nhóm Hasm đã thừa nhận tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào các nhân viên an ninh Ai Cập, chủ yếu là các trạm kiểm soát của cảnh sát.Các lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ và tiêu diệt hàng chục đối tượng bị tình nghi là thành viên của nhóm Hasm trong vài tháng qua.Cùng ngày 11/7, hãng tin chính thức MENA đưa tin một tòa án Ai Cập đã kết án tử hình 12 thành viên của MB trong phiên xét xử vụ tấn công một đồn cảnh sát hồi tháng 8/2013. Các bị cáo bị buộc tội tấn công các cơ quan chính quyền, đốt phá, giết hại một cảnh sát và là thành viên của một tổ chức khủng bố.Tòa án đã chuyển các bản án tử hình này lên cho Đại giáo trưởng (người có quyền phán xử cao nhất tại các nước Hồi giáo dòng Sunni) để xin ý kiến trước khi bản án chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, ý kiến này không mang tính chất bắt buộc.Tòa án cũng sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 391 người bị cáo buộc các tội danh tương tự vào tháng 8 tới.Vụ án trên xảy ra vào tháng 8/2013, khi các thành viên của MB đột nhập một số trạm cảnh sát, giết chết một nhân viên cảnh sát để trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng an ninh nhằm vào những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.Ông Morsi cùng những nhân vật thủ lĩnh khác của MB đã bị kết án tử hình với các tội danh giết người biểu tình, làm gián điệp cho nước ngoài và nhiều cáo buộc hình sự khác./.