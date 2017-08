Đặc phái viên mới của Liên hợp quốc về Libya Ghassan Salame. (Nguồn: Chatham House)

Đặc phái viên mới của Liên hợp quốc về Libyangày 5/8 đã bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới quốc gia Bắc Phi với cam kết "tôn trọng" chủ quyền và sự thống nhất của Libya.Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc bảo trợ Fayez al-Serraj tại thủ đô Tripoli, ông Salame nói: "Tôi đảm nhận vai trò của mình với sự tôn trọng tuyệt đối đối với chủ quyền quốc gia, độc lập và sự thống nhất của Libya."Đặc phái viên Liên hợp quốc cho biết cuộc hội đàm giữa ông và ông Serraj cũng tập trung vào những "thách thức" về kinh tế, chính trị và an ninh mà Libya phải đối mặt kể từ khi xảy ra làn sóng biểu tình năm 2011 lật đổ chính quyền của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.Theo ông Salame, cuộc gặp ông Serraj với sự tham dự của Ngoại trưởng Libya Mohamed al-Taher Siala đã diễn ra trong bầu không khí "xây dựng" và "nhất trí về tính cấp bách của việc chấm dứt nỗi đau của người dân Libya."Về phần mình, ông Serraj đã thông báo cho Đặc phái viên Liên hợp quốc Salame thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn, đàm phán chính trị và tiến hành bầu cử sớm nhất có thể mới đạt được giữa GNA với Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ủng hộ Chính phủ ở miền Đông Libya tại các cuộc đàm phán do Tổng thống Pháp Emmanual Macron chủ trì trong tháng trước và đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua./.