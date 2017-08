Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Lybia chở những ngườ di cư sau khi họ được cứu tại khu vực ngoài khơi bờ biển Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy ngày 1/8 cho biết đã phát hiện tám thi thể người di cư ngoài khơi bờ biển của Libya trong quá trình cứu hộ người di cư trên bốn chiếc xuồng cao su ở vùng biển này.Khoảng 500 người di cư sống sót đã được đưa lên bờ an toàn.Phát hiện trên diễn ra trong lúc Chính phủ Italy vạch ra các kế hoạch cho lực lượng hải quân để ngăn chặn người di cư tại vùng lãnh hải của Libya nhằm giảm bớt số người di cư từ quốc gia Bắc Phi này.Theo tổ chức từ thiện Proactiva Open Arms của Tây Ban Nha, một trong những tổ chức tham gia cuộc cứu hộ trên, trong số những người di cư được cứu sống có 79 phụ nữ và 39 người ở độ tuổi vị thành niên.Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Italy cho thấy trong năm nay có gần 95.000 người di cư đã được đưa tới nước này một cách an toàn, tăng 1% so với năm ngoái. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italy Roberta Pinotti, chính phủ nước này đang có ý định cử một tàu hậu cần cùng với một tàu tuần tra tới hỗ trợ các đơn vị cứu hộ trên biển của Libya. Ông Pinotti nhấn mạnh sự tác trên là cần thiết để đối phó với làn sóng di cư từ châu Phi đang ngày một gia tăng.Các lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy hiện đang điều phối mọi hoạt động cứu hộ ở bờ biển của Libya. Khoảng 100.000 người di cư đã được đưa tới Italy trong năm nay, thêm vào nửa triệu người đang tị nạn ở đây trong ba năm qua.Theo các số liệu thống kê, 2.200 người di cư đã bỏ mạng trên Địa Trung Hải từ đầu năm tới nay, trong đó có cả những phụ nữ đang mang thai./.