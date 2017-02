Katy Perry trình diễn cùng Skip Marley trong đêm trao giải Grammy 2017. (Nguồn: AFP)

Katy Perry và Skip Marley sau màn trình diễn đậm chất chính trị trên sân khấu Grammy. (Nguồn: YouTube)

Mặc một chiếc quần và áo vest với màu trắng tinh khôi và một dải băng đeo tay nhằm thể hiện tinh thần “kháng cự”, Katy Perry đã có màn trình diễn mang đậm màu sắc chính trị trong đêm trao giải Grammy 2017.Theo AFP, Katy Perry đã mặc bộ đồ trên, giống với ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton, khi hát ca khúc “Chained to the Rhythm “ của cô. Màn trình diễn kết thúc với việc cô chia sẻ sân khấu cùng nghệ sỹ Skip Marley, người cũng góp giọng trong ca khúc, và hình ảnh về những câu chữ trong bản Hiến pháp Mỹ được chiếu lên đằng sau họ.Kate Perry là người ủng hộ nhiệt thành bà Hillary. Màn trình diễn tại giải Grammy đã phát đi tín hiệu rõ ràng cho thấy nữ ca sỹ sẽ tiếp tục là tiếng nói lớn đằng sau những vấn đề cô quan tâm và tin tưởng.Và Perry đã thể hiện không giấu diếm quan điểm chống chính quyền Tổng thống Donald Trump thông qua việc nói những lời cuối cùng trước khi kết thúc bài hát của cô: “Không thù ghét”.Tới nay, "Chained to the Rhythm" là ca khúc chứa đựng nhiều màu sắc chính trị nhất của Perry. Trong bài hát có đoạn: “Thoải mái quá đi (vì) chúng ta đang sống trong một chiếc bong bóng, bong bóng. Thoải mái quá đi nên chúng ta không thể nhìn thấy vấn đề, vấn đề.”Lời lẽ của Marley trong ca khúc còn mạnh hơn khi tuyên bố: “Chúng ta sắp tiến hành bạo động”./.