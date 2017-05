Video giới thiệu Surface Laptop của Microsoft.

Microsoft ngày 2/5 đã ra mắt chiếc Surface Laptop mới với giá 999 USD nhằm cạnh tranh với chiếc MacBook mới nhất của Apple.Để tăng tính cạnh tranh, Surface Laptop sở hữu nhiều ưu thế thông số kỹ thuật nổi bật so với đối thủ MacBook Pro 2016 của Apple như màn hình 13,5 inch, thời lượng pin 14,5 giờ, vỏ bọc vỏ và bàn phím được phủ bằng vải alcantara; Vỏ máy sử dụng chất liệu cao cấp tương tự như trên mẫu Surface Pro.Máy có bốn màu sắc: Bạch kim, đỏ tía, xanh coban, và than graphite; trọng lượng máy dưới 1,3kg; màn hình cảm ứng và hỗ trợ bút Surface Pen.Giám đốc phần cứng của Microsoft Panos Panay cho biết tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới ngày 2/5 rằng mẫu máy tính xách tay mới này được sinh ra từ nhu cầu các sinh viên cần có một máy tính xách tay chứ không phải là máy tính bảng, như Surface Pro hoặc máy tính xách tay lai máy tính bảng giống như Surface Book.Một điều đáng chú ý là Surface Laptop sẽ phát hành cùng với Windows 10 S, một phiên bản mới của hệ điều hành Windows 10, cũng được Microsoft công bố tại sự kiện trên. Theo Microsoft, phiên bản Windows 10 S hứa hẹn sẽ được sắp xếp hợp lý hơn, an toàn hơn và mang lại hiệu năng tốt hơn cũng như kéo dài hơn tuổi thọ pin so với bản Windows 10 chuẩn.Khác với bản Windows 10 tiêu chuẩn​,Windows 10 S không cho phép người dùng cài đặt bất kỳ phần mềm nào không phải từ Cửa hàng ứng dụng Windows (Windows Store) - có nghĩa là, người dùng sẽ không thể cài đặt trình duyệt web Google Chrome.Nếu người dùng không đồng ý với điều đó, Microsoft cho phép chuyển bất kỳ máy tính chạy Windows 10 S nào sang Windows 10 Pro thông thường với lệ phí 49 USD một lần. Nhưng nếu người dùng làm điều đó, Microsoft cho biết, ​họ không còn đảm bảo máy tính sẽ có được tuổi thọ pin được cải thiện hoặc hiệu năng cao hơn.Microsoft sử dụng bộ xử lý Intel Core i5 and i7 ​mới nhất. Microsoft tuyên bố Surface Laptop chạy nhanh hơn MacBook Pro i7, và có "tuổi thọ pin dài hơn bất kỳ mẫu MacBook Air đang bán trên thị trường"Surface Laptop sẽ có giá khởi điểm 999 USD - rẻ hơn so với đối thủ MacBook có giá 1299 USD - cho phiên bản Core i5, 4GB RAM và 128GB ổ cứng SSD. Surface Laptop sẽ giao hàng đợt đầu vào ngày 15/6../.