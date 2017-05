Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/5, theo Đài Truyền hình liên Arab al-Mayadeen của Liban, hoạt động quân sự này diễn ra dọc theo biên giới với các tỉnh miền Nam của Syria là Daraa và Swaida.Nguồn tin trên ghi nhận sự xuất hiện của những xe tăng Challenger của Anh, trực thăng đa nhiệm Cobra và Black Hawks của Mỹ tại đây.Dẫn các "nguồn thạo tin," đài al-Mayadeen " cũng cho biết thêm Chính phủ Syria và các đồng minh của họ đang "theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra ở biên giới Syria và Jordan."Các nguồn tin trên cho biết các cuộc tập trận chung hiện nay do Jordan làm chủ nhà là "đáng ngờ", có thể nhằm mục đích "che đậy ý đồ xâm chiếm lãnh thổ Syria và chiếm đóng những vùng lãnh thổ này dưới chiêu bài tấn công phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trước đó, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem đã cảnh báo Jordan rằng Syria sẽ kiên quyết đáp trả mọi sự can thiệp quân sự vào miền Nam nước này, và các lực lượng Jordan sẽ bị coi như các lực lượng thù địch.Ông đưa ra cảnh báo trên như là một phản ứng đối với những bình luận của một quan chức Jordan rằng quân đội nước này có thể thâm nhập vào Syria để bảo vệ an ninh quốc gia của mình.Những cảnh báo trước đây của các quan chức Chính phủ Syria cho rằng Jordan đang lên kế hoạch tấn công vào miền Nam Syria, với lý do bảo đảm biên giới của họ khỏi tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng Syria.Hiện Jordan cũng tham gia chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria. Không quân Jordan đã tiến hành nhiều vụ không kích chống IS tại Iraq và Syria.Theo giới chức cấp cao của Jordan, khoảng 900 chiến binh nước này hiện đang chiến đấu cho Al-Qaeda và IS tại Iraq và Syria. Những đối tượng này đã rời Jordan vào những năm đầu của cuộc xung đột (khoảng năm 2013-2014), nhưng số chiến binh được tuyển mộ cho IS đã giảm mạnh xuống các mức thấp nhất trong thời gian qua.Số tay súng tham gia các nhóm khủng bố và cực đoan ở Syria và Iraq đã giảm trong 3 năm qua khi lực lượng an ninh Jordan mở nhiều chiến dịch truy quét và bắt giữ các thanh niên cực đoan có ý định rời bỏ đất nước để gia nhập các tổ chức khủng bố./.