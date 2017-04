Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), chỉ trong bốn tháng (từ tháng 1-4/2017) Mỹ đã khởi động điều tra 24 trường hợp nghi ngờ bán phá giá so với tổng cộng 53 trường hợp của cả năm ngoái, với mặt hàng của Hàn Quốc bị điều tra là thép dây.Số vụ điều tra mà Mỹ tiến hành tăng giảm theo từng năm, từ 16 năm 2012 lên 57 năm 2013, 37 năm 2014 và 64 năm 2015.Trung Quốc là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 153 vụ đang diễn ra, tiếp theo là Ấn Độ (32) và Hàn Quốc (24).Các quan chức thương mại Hàn Quốc cho biết, bên cạnh việc điều tra, Mỹ đang sử dụng các công cụ khác để áp các mức thuế trừng phạt mạnh tay.Điều khoản Những thông tin bất lợi sẵn có (AFA) được áp dụng với những công ty không trung thực khai báo thông tin theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ.Bộ Thương mại Mỹ đã sử dụng AFA với 60 trong số 247 vụ điều tra các công ty nước ngoài kể từ năm 2015.Mức thuế trung bình đối với 41 mặt hàng của các quốc gia có nền kinh tế thị trường là 52,28%.Bộ Thương mại Mỹ cũng đang sử dụng điều khoản "Tình hình thị trường cụ thể," cho phép áp thuế cao lên hàng hóa của những nước mà giá hàng hóa xuất khẩu quá thấp so với mức giá tại thị trường nội địa.Quy định này đã được áp dụng đối với ống thép dẫn dầu của Hàn Quốc để tăng thuế so với mức thuế sơ bộ được đưa ra hồi tháng 10/2016./.