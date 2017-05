Người dân Syria chạy khỏi những khu vực bị không kích. (Nguồn: cnn.com)

Reuters đưa tin, trong một văn kiện chi tiết của thỏa thuận vùng an toàn tại Syria được Bộ Ngoại giao Nga đăng tải ngày 6/5, bản ghi nhớ được ký giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng tại Syria sẽ có hiệu lực ít nhất trong vòng 6 tháng.Ngoài ra, các bên bảo trợ của thỏa thuận sẽ hoàn tất bản đồ các khu vực ranh giới theo điều khoản quy định các vùng giảm căng thẳng trước ngày 4/6 tới, và thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn khi ba nước đồng bảo trợ là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhất trí.Các nước bảo trợ cũng cam kết sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để tiếp tục cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mặt trận Nusra và các nhóm khủng bố khác bên trong và ngoài các vùng giảm căng thẳng.Các vùng giảm căng thẳng lớn nhất mà ba nước đồng thuận bao gồm tỉnh Idlib và các khu vực tiếp giáp của tỉnh Hama, Aleppo và Latakia. Ba vùng khác nằm ở miền Bắc tỉnh Homs, khu vực Đông Ghouta- phía Đông thủ đô Damascus và dọc biên giới Jordan ở miền Nam Syria.Thỏa thuận này vấp phải sự phản đối của các nhóm đối lập chính trị và có vũ trang tại Syria, cho rằng Nga đã không sẵn sàng và không thể hối thúc Tổng thống Bashar al-Assad và các lực lượng do Iran hậu thuẫn tôn trọng các lệnh ngừng bắn trước đây.Tuy nhiên, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, các cuộc giao tranh đã có phần giảm bớt sau khi thỏa thuận trên có hiệu lực./.