Lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa. (Nguồn: AP)

Kênh truyền hình vệ tinh độc lập Alsumaria News của Iraq ngày 2/8 dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động xã hội Syria cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Raqqa của Syria để chống lại Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn nếu lực lượng này tiến công vào Raqqa.Nguồn tin trên bày tỏ quan ngại về sinh mệnh của hàng chục nghìn dân thường đang sinh sống tại thành phố Raqqa.Một quan chức người Kurd ở Syria cho hay SDF đang tiếp tục tiến công và sắp kiểm soát hoàn toàn các vùng phía Nam của thành phố hiện do IS kiểm soát này.Đáng chú ý, SDF đã triển khai chiến dịch với sự hỗ trợ của Mỹ nhằm chiếm giữ thành phố Raqqa vào đầu tháng 6/2017.Cuộc tấn công vào Raqqa, thủ đô trên thực tế của IS ở Syria, diễn ra đồng thời với chiến dịch đánh bật các phiến quân IS ra khỏi thành phố Mosul của Iraq, nơi nhóm khủng bố này đã thất thủ hồi tháng trước.Tuần trước, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo SDF đã giải phóng được một nửa thành phố Raqqa, trong khi IS đã mất nhiều lãnh thổ ở các vùng nông thôn phía Đông và Nam của Raqqa sau các cuộc giao tranh với lực lượng quân đội Syria./.