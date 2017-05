Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường,” sáng 12/5, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và phát biểu tại Tọa đàm Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc 2017.Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Thương mại Trung Quốc, Ủy ban Xúc tiến Thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT) và Tổng Thương hội Trung Hoa tại Hồng Công phối hợp tổ chức.Dự tọa đàm còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước, cùng gần 500 đại diện doanh nghiệp hai nước hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, bất động sản, tài chính, nông nghiệp,...Trong bài phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đánh giá cao tiềm năng và kết quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua; khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam và hỗ trợ mạnh mẽ để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang thị trường Trung Quốc, thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại song phương. Phó Thủ tướng Uông Dương đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đi sâu hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác về năng lực sản xuất...Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ trong những năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016 đạt gần 72 tỷ USD. Việt Nam là cửa ngõ và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN.Trung Quốc cũng là một trong số 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 11,2 tỷ USD tổng vốn đăng ký và có xu hướng liên tục tăng nhanh, trong đó nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua nền kinh tế mở Hong Kong. Việt Nam cũng đang nổi lên là điểm đến du lịch hấp dẫn của người dân Trung Quốc với những di sản, thắng cảnh nổi tiếng và các đường bay thương mại kết nối giữa hai nước liên tục được mở rộng.Trung Quốc đã không ngừng tăng quy mô tín dụng ưu đãi cho Việt Nam ở các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, kết cấu hạ tầng,… Tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng (AIIB) với tư cách là thành viên sáng lập, Việt Nam tin tưởng rằng sẽ có nhiều dự án phát triển hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam sẽ được triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Sau gần 30 năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có quy mô trên 220 tỷ USD. Việt Nam cũng là nền kinh tế mở với quy mô thương mại gấp hơn 1,6 lần GDP. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang phát triển sâu rộng với mạng lưới Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã mở rộng không gian kinh tế cho hợp tác và phát triển.Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh trạnh quốc gia, trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ chủ động tiếp cận, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền tảng trong chuỗi giá trị để sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tạo tiền đề cho tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc; mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác trong những năm qua, tiến tới chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp và lĩnh vực hợp tác cụ thể với tầm nhìn chiến lược dài hạn, tối đa hóa thế mạnh của mỗi nước, cùng tham gia sâu và vươn cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế, mà cần đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng đột phá, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư, góp phần củng cố và làm phong phú hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.Về đầu tư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư mới từ Trung Quốc, nhất là những dự án có hàm lượng công nghệ cao tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc mà Việt Nam có nhu cầu, ưu tiên các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ khí, điện tử, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao...Xuất phát từ định hướng hợp tác với tầm nhìn dài hạn, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đặc biệt chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, quan tâm lợi ích của người lao động và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động an sinh xã hội tại Việt Nam.Về thương mại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ với mục tiêu sớm nâng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương lên 100 tỷ USD theo hướng cân bằng cán cân thương mại, Việt Nam mong muốn các sản phẩm nông-thủy-hải sản đã qua chế biến, điện tử, hàng tiêu dùng của Việt Nam sẽ được tiếp cận thuận lợi hơn nữa với thị trường giàu tiềm năng của Trung Quốc. Đồng thời, tạo điều kiện để các sản phẩm công nghệ, linh kiện đầu vào phục vụ sản xuất cũng như hàng tiêu dùng của Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam với sức mua ngày càng tăng.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, ổn định lâu dài gắn với sự phát triển bền vững của Việt Nam.Trong khuôn khổ tọa đàm, doanh nghiệp hai nước đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực phân phối sữa, thành lập nhà máy sản xuất giống lúa, sản xuất ximăng, du lịch./.