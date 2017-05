Biên giới Mexico-Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Việc trục xuất các đối tượng nhập cư trái phép tại Mỹ vẫn diễn ra khá chậm chạp sau ba tháng Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền với một loạt các biện pháp chống nhập cư gây tranh cãi.Theo thống kê của Cục Hải quan và nhập cảnh Mỹ (ICE), tổng cộng có 54.564 người bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ do vi phạm luật nhập cư và một số luật khác kể từ sau khi Tổng thống Trump chính thức trở thành chủ nhân Nhà Trắng ngày 20/1 vừa qua.Con số này giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 33% so với số liệu của đầu năm 2014 bất chấp các chính sách chống nhập cư trái phép của chính quyền Tổng thống Trump.Xu hướng người nhập cư trái phép bị trục xuất giảm dần bắt đầu từ năm 2014 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, người luôn chủ trương nhẹ tay với các trường hợp nhập cư trái phép nhưng không phạm tội. ICE không đưa ra bình luận nào để giải thích cho xu hướng giảm tiếp tục diễn ra bất chấp những thay đổi về chính sách.Trong khi đó, một thống kê khác của tổ chức nhập cư độc lập TRAC cho thấy số lượng các hồ sơ trục xuất người nhập cư trái phép đang chờ tòa xét xử tăng lên rõ rệt.Nếu như trước khi ông Trump lên cầm quyền, con số này ở mức 100.000 vụ thì sau ba tháng đã tăng lên 540.000 vụ. Ước tính, sau một thời gian dài chờ đợi, trung bình mỗi vụ cần tới 600 ngày giải quyết.Trước đó, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ trục xuất nhiều nhất có thể trong số 11 triệu người được cho là nhập cư trái phép, kể cả những người đã sinh sống và làm việc tại "xứ sở cờ hoa" nhiều thập kỷ qua.Chính quyền mới tại Mỹ chủ trương tập trung vào những đối tượng nhập cư trái phép có hành vi phạm pháp, đặc biệt là các trường hợp tham gia vào các băng đảng tội phạm hay các nhóm buôn bán ma túy.Tuy nhiên, hồi tuần trước, tờ Washington Post đưa tin khoảng 50% số 675 người nhập cư bị bắt giữ trong khoảng thời gian sau khi tổng thống Trump nhậm chức không có dấu hiệu phạm tội hoặc chỉ đơn giản là vi phạm luật giao thông./.