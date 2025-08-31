80 năm Quốc khánh: Thành phố mang tên Bác tiên phong “vì cả nước, cùng cả nước”

Thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống thành đồng anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, nhân ái, nghĩa tình trong dựng xây quê hương và với niềm vinh dự, tự hào sâu sắc là Thành phố mang tên Bác, luôn khẳng định vai trò, sứ mệnh tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với những thành quả đã đạt được, Thành phố tự hào đã dành nhiều đóng góp to lớn bằng sức người, sức của, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc sau 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới.

Đầu tàu kinh tế, đi đầu trong những sáng kiến đột phá

Sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, để ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/7/1976.

Trong thời kỳ Đổi mới, Thành phố là địa phương đi đầu trong những sáng kiến đột phá; đầu tàu kinh tế; nơi khơi nguồn nhiều chủ trương chính sách kinh tế quan trọng của đất nước.

Đây cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đau thương nhất bởi đại dịch COVID -19 nhưng vẫn kiên cường mạnh mẽ vượt lên và tiếp tục đóng góp lớn cho quốc gia.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn-Gia Định đã chiến đấu kiên cường, đi trước về sau trong hai cuộc kháng chiến và trong trận đánh cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã hiệp đồng chặt chẽ với quân chủ lực, kết hợp tiến công và nổi dậy, giải phóng và tiếp quản thành phố gần như nguyên vẹn.

Thực tiễn sinh động của Thành phố giúp hình thành đường lối đổi mới của Đảng và cũng là cơ sở cho sự ra đời các đạo luật thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, nước nghèo kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Thành phố là nơi có nhiều mô hình trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, nơi thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ trên các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao…

Các tòa nhà tài chính ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn, đối diện bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

"Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng luôn vì cả nước, cùng cả nước, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng, xứng đáng vào tiến trình đi lên của kỷ nguyên vươn mình phát triển,” bà Phạm Phương Thảo nhấn mạnh.

Trong công cuộc Đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã năng động, đi đầu cả nước về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đã xây dựng thành công mô hình tăng trưởng chất lượng cao.

Quy mô nền kinh tế Thành phố năm 2024 (tính chung cả Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu) đạt 2,71 triệu tỷ đồng (tức 108 tỷ USD), chiếm tỷ trọng 25% GDP cả nước; thu hút FDI lũy kế đến nay đạt gần 60 tỷ USD, với khoảng 14.000 dự án.

Chất lượng đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt gần 7.800 USD và đang phấn đấu nâng lên mức 8.500 USD vào cuối năm 2025.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư bài bản, hệ thống hạ tầng kỹ thuật không ngừng được hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế.

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, từ ngày 1/7/2025, Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mở ra một thời kỳ phát triển hoàn toàn mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Toàn cảnh trung tâm đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hợp nhất với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, không gian phát triển chiến lược của Thành phố được mở rộng đáng kể: diện tích tăng gần gấp 3, lên hơn 6.700km2, dân số hơn 14 triệu người; vị thế, tiềm lực được tăng cường, là nơi hội tụ những thành tựu vượt trội, dẫn đầu cả nước về năng lực khoa học công nghệ, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế.

Kết tinh trí tuệ và ý chí phát triển chung để hình thành một siêu đô thị

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được thông tin: Thực hiện tư tưởng và tầm nhìn “Việc hợp nhất không gian ba địa phương không phải là sự cộng gộp đơn thuần, mà là sự kết tinh trí tuệ và ý chí phát triển chung để hình thành một siêu đô thị-trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới,” Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch tổng thể mới, theo định hướng chiến lược phát triển “1 không gian-3 vùng-1 đặc khu.”

Vùng trung tâm Thành phố sẽ là thủ phủ tài chính và công nghệ cao, phát triển trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vùng Bình Dương là thủ phủ công nghiệp, tập trung công nghiệp công nghệ cao và sản xuất quy mô lớn. Vùng Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ là thủ phủ kinh tế biển, phát triển cảng biển quốc tế, logistics và năng lượng.

Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Bình Dương. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Được nêu rõ trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ngừng phát huy tinh thần “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc,” lấy đoàn kết, thống nhất làm phương châm, lấy trí tuệ và sức sáng tạo làm nguồn lực, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể-xem doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển, để đưa Thành phố vươn mình phát triển, không chỉ là điểm sáng của Việt Nam, mà là điểm đến tin cậy, an toàn và hiệu quả, bền vững của thế giới.

Tầm nhìn mới cho Thành phố Hồ Chí Minh là trở thành “siêu đô thị quốc tế” - đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.

Nơi đây sẽ là một trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực với định hướng phát triển trên nền tảng công nghệ số, kinh tế xanh, bền vững về môi trường, xã hội hài hòa, gắn kết, rộng mở, kết tinh các giá trị tiên tiến của châu Á và thế giới; phấn đấu là nơi hấp dẫn, hội tụ nhân tài, doanh nhân trong nước và quốc tế, là nơi của cộng đồng khởi nghiệp, sáng tạo, ươm mầm những xu hướng và mô hình tiên tiến.

Khu du lịch Hồ Mây Park, phường Vũng Tàu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế quốc gia mà phải là đô thị hiện đại có ảnh hưởng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030 với không gian hợp nhất “ba cực kinh tế” năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị tài chính-công nghiệp công nghệ cao-kinh tế biển có mật độ phát triển cao bậc nhất Đông Nam Á, với tầm nhìn phấn đấu vào nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành phố xác định tập trung hình thành 6 trọng tâm chiến lược với các công trình, dự án trọng điểm gồm hình thành khu du lịch biển tầm cỡ thế giới (Hồ Tràm-Bình Châu -Long Hải-Vũng Tàu); phát triển các hình thức vui chơi giải trí đa dạng, hấp dẫn (golf, trò chơi biển, cảng du lịch, casino, nghĩ dưỡng sinh thái); hình thành khu mậu dịch thương mại tự do gắn với cụm cảng trung chuyển Cái Mép-Cần Giờ; phát triển khu đô thị sinh thái-du lịch-nghĩ dưỡng Cần Giờ gắn với Khu sinh quyển thế giới Cần Giờ.

Bãi tắm, khu nghỉ dưỡng tại tổ hợp The Grand Ho Tram, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Thành phố triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu; phát triển khu đô thị lõi; hình thành Trung tâm công nghiệp-đô thị Bình Dương.

Với điều kiện thuận lợi về đặc trưng dân số trẻ, tầng lớp doanh nghiệp năng động, nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và năng lực hội nhập cao, Thành phố cần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển đội ngũ kinh tế tư nhân đủ mạnh, đủ tâm và tầm.

Thành phố kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống.

“Không chỉ là trung tâm kinh tế, Thành phố phải trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn. Thành phố sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Thành phố chăm lo an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; ưu tiên giải quyết thu hẹp mức chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là các khu vực mới sáp nhập và các địa bàn khó khăn,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Hòa chung niềm vui, niềm tự hào, phấn khởi nhân dịp Tết Độc lập của 100 triệu người dân Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyền tự hào về những thành quả, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Với nền tảng vững chắc của truyền thống hình thành và phát triển, Thành phố tự tin bước lên phía trước, không chỉ đi đầu trong nước mà còn bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu.

Đó sẽ là dấu ấn riêng của Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của đổi mới, hành động và khát vọng vươn xa, xứng đáng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

Trụ cột dẫn dắt Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên phát triển mới Theo định hướng, trung tâm TP Hồ Chí Minh ưu tiên dịch vụ và công nghệ cao, khu vực Bình Dương cũ trở thành thủ phủ công nghiệp-công nghệ cao và khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ phát triển kinh tế biển.