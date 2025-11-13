Ấn Độ phát hiện tình tiết mới trong vụ nổ gần di tích Pháo đài Đỏ

Ngày 13/11, giới chức điều tra và tình báo của Ấn Độ cho biết đã phát hiện tình tiết mới trong vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ tại thủ đô New Delhi của nước này.

Đây có thể là một "tai nạn" trong quá trình chuẩn bị cho một âm mưu khủng bố lớn hơn.

Cụ thể, các nghi phạm có thể đã lên kế hoạch chuẩn bị khoảng 32 chiếc xe cũ có chứa chất nổ để tiến hành các vụ tấn công phối hợp tại nhiều địa điểm. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được khẩn trương tiến hành để làm rõ thêm các tình tiết liên quan, nếu có.

Người dân thủ đô New Delhi nói riêng và Ấn Độ nói chung vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ lớn xảy ra gần khu di tích lịch sử Pháo đài Đỏ vào lúc 18h52 ngày 10/11 theo giờ địa phương, khiến hơn 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Địa điểm xảy ra nổ ở ngay bên ngoài ga tàu điện ngầm Lal Quila đông đúc, gây đám cháy lớn và phá hủy nhiều phương tiện xung quanh. Đáng chú ý, đây là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở thủ đô New Delhi.

Chính quyền Ấn Độ đã huy động nhiều cơ quan điều tra vụ việc theo hướng tấn công khủng bố. Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA) đã phát hiện nhiều viên đạn còn nguyên, cũng như nhiều loại chất nổ khác nhau tại hiện trường.

Các điều tra viên cho rằng nghi phạm chính Dr Umar Nabi nhiều khả năng đã “hoảng loạn," sau khi biết tin một mạng lưới khủng bố lớn vừa bị triệt phá ở khu vực Faridabad tại bang Haryana, chỉ cách New Delhi khoảng 50 km. Vụ nổ xảy ra khi tên này đang vận chuyển vật liệu nổ trên xe ô tô con Hyundai i20.

Các điều tra viên cũng đã tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính lái xe. Theo hãng thông tấn PTI của Ấn Độ, ADN thu được trong xe trùng khớp với ADN của mẹ Dr Umar Nabi./.

Chính phủ Ấn Độ nhận định vụ nổ gần Pháo đài Đỏ là khủng bố Ngày 12/11, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua nghị quyết lên án vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi vào tối 10/11, đồng thời xác định đây là “vụ tấn công khủng bố.”