Áp lực nguồn cung khiến dầu giảm giá

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối giằng co trong phiên giao dịch ngày hôm qua (11/9). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,06% lên mức 2.240 điểm.

Trên thị trường kim loại, những kỳ vọng về việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất ngày càng lớn đã hỗ trợ giá bạc có phiên tăng thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, áp lực nguồn cung trở thành yếu tố đè nặng lên giá dầu và khí tự nhiên trong phiên hôm qua.

Trong khi đó, thị trường kim loại quý khép lại phiên 11/9 với diễn biến tích cực, trong đó bạc tăng 1,32% lên 42,15 USD/ounce, nối dài chuỗi hai phiên tăng liên tiếp.

Động lực ngắn hạn chủ yếu đến từ kỳ vọng Fed sẽ sớm khởi động chu kỳ cắt giảm lãi suất, sau khi nhiều dữ liệu kinh tế mới phát đi tín hiệu hạ nhiệt.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất trong gần 3 năm, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước. Những yếu tố này làm gia tăng dự đoán Fed sẽ cần nới lỏng chính sách để hỗ trợ tăng trưởng.

Bên cạnh đó, đồng USD tiếp tục suy yếu, khi chỉ số Dollar Index lùi 0,25% xuống 97,53 điểm. Việc đồng bạc xanh mất giá đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản định giá bằng USD; trong đó bạc trở nên nổi bật hơn nhờ mức giá vẫn đang thấp hơn nhiều so với vàng vốn đã liên tục lập đỉnh mới trong thời gian qua. Đây là yếu tố trực tiếp góp phần gia tăng sức hấp dẫn và củng cố đà tăng giá của bạc trong phiên.

Về trung hạn, bạc còn được hỗ trợ bởi các yếu tố cung-cầu cơ bản. Theo Kitco, trong khi hơn một nửa nguồn cung bạc toàn cầu được tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là năng lượng mặt trời, pin lưu trữ và dữ liệu lớn (AI), thì nguồn cung lại ghi nhận thâm hụt kéo dài nhiều năm.

Tồn kho bạc trên thị trường quốc tế giảm mạnh, trong khi phần lớn lượng bạc tại London hiện đã được phân bổ cho các quỹ ETF, làm hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch vật chất.

Bối cảnh này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lực đỡ quan trọng cho giá bạc trong những tháng tới, nhất là khi Fed bước sâu hơn vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 12/9, giá bạc 999 tiếp tục xu hướng giảm nhẹ theo diễn biến của thị trường quốc tế, với mức giảm khoảng 0,4% so với ngày liền trước.

Ghi nhận tại Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1,309 triệu đồng/lượng đối với chiều mua vào và 1,342 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc 999 dao động từ 1,311 triệu đồng/lượng (mua vào) đến 1,348 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá dầu giảm mạnh, khí tự nhiên rơi dưới ngưỡng 3 USD/MMBtu. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ bao trùm toàn bộ nhóm năng lượng khi cả 5 mặt hàng đều quay đầu giảm giá. Trong đó, giá dầu thô Brent đánh mất 1,66% xuống 66,37 USD/thùng; giá dầu WTI lao dốc 2,04% về 62,37 USD/thùng.

Theo báo cáo tháng 9 vừa công bố bởi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô toàn cầu được dự báo tăng lên 105,8 triệu thùng/ngày trong năm 2025 và đạt 107,9 triệu thùng/ngày vào năm 2026, sau khi đã vươn lên mức kỷ lục 106,9 triệu thùng/ngày trong tháng 8 nhờ sự gia tăng sản lượng từ nhóm OPEC+.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu vẫn được dự báo đi lên, nhưng mức tăng không tương xứng với tốc độ mở rộng nguồn cung, khiến nguy cơ dư cung kéo dài trở nên rõ rệt hơn.

Bên cạnh đó, nhu cầu nguyên liệu đầu vào của các nhà máy lọc dầu dự kiến giảm dần cho đến hết tháng 10 do bước vào giai đoạn bảo trì định kỳ sau cao điểm đi lại mùa hè tại Mỹ.

Ngoài ra, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ cũng ghi nhận mức tăng tuần thứ hai liên tiếp, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), cho thấy nguồn cung nội địa tiếp tục dư thừa.

Thêm vào đó, triển vọng tiêu thụ từ Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới vẫn còn thiếu chắc chắn, khi kinh tế nước này đối mặt nhiều khó khăn trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu công nghiệp. Điều này càng làm gia tăng áp lực điều chỉnh giảm đối với giá dầu.

Ở góc nhìn thị trường, Citigroup cho rằng giá dầu hiện giằng co giữa một bên là rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông và Đông Âu, và một bên là thực tế dư cung khi OPEC+ mở rộng sản lượng trong bối cảnh tồn kho toàn cầu vẫn neo cao.

Cùng với đó, đà phục hồi gần đây của đồng USD phần nào làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có dầu thô.

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ vào chiều qua, với ba trong năm mặt hàng được hạ giá.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 và RON95 lần lượt giảm 0,48% và 0,19%, trong khi dầu diesel lại được điều chỉnh tăng 0,92%. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng trong đợt này.

Diễn biến tiêu cực cũng lan sang thị trường khí tự nhiên Mỹ. Trong phiên hôm qua, giá khí tự nhiên trên sàn NYMEX một lần nữa rơi xuống dưới mốc 3 USD/MMBtu, đóng cửa ở mức 2,93 USD/MMBtu, giảm mạnh 3,14%.

Áp lực chính đến từ tồn kho tăng vượt dự báo, sản lượng vẫn cao, trong khi hoạt động xuất khẩu sụt giảm do bảo trì đường ống, theo dữ liệu của BloombergNEF.

Điều này phản ánh rõ nét tình trạng cung vượt cầu trong ngắn hạn, qua đó duy trì sức ép giảm giá cho thị trường khí.

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% do lo ngại về khả năng nhu cầu Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,12 USD, tương đương 1,7%, xuống 66,37 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,3 USD, tương đương 2%, xuống 62,37 USD/thùng.