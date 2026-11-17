Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mới đây đã kết nạp thêm 7 quốc gia châu Âu tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) trong năm Philippines đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN.

Động thái này góp phần mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của ASEAN, đồng thời khẳng định sức hút của các nguyên tắc hợp tác, tôn trọng và chủ quyền mà hiệp ước đề ra.

Phát biểu sau sự kiện kết nạp ngày 15/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh sự mở rộng mạng lưới quan hệ của ASEAN, đồng thời kêu gọi chuyển hóa những cam kết hợp tác thành lợi ích thiết thực thông qua việc tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên và các đối tác quốc tế.

Bảy quốc gia châu Âu mới tham gia TAC với tư cách các bên ký kết cấp cao gồm Thụy Điển, Ba Lan, Romania, Litva, Cyprus, Slovakia và Slovenia.

Việc tham gia hiệp ước thể hiện cam kết của các nước này đối với những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và chủ quyền quốc gia.

Được ký tại Bali (Indonesia) ngày 24/2/1976, TAC thiết lập khuôn khổ nhằm ngăn ngừa xung đột, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Đây cũng là một trong những văn kiện nền tảng định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài.

Tổng thống Philippines cho rằng ASEAN cần tận dụng mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng mở rộng để đáp ứng nhu cầu của các nước thành viên, đồng thời biến những cam kết chính trị thành các sáng kiến hợp tác cụ thể.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, tại hội nghị cấp cao lần này, lãnh đạo các nước trong khu vực cũng sẽ rà soát tiến độ thực hiện trên cả 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN, đồng thời xác định những ưu tiên của khối trong những năm tới./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29 Sáng 17/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (gồm các nước thành viên ASEAN và 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 29.