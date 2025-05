ATxSummit 2025: Việt Nam tích cực đóng góp vào tiến trình phát triển AI

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, từ ngày 28-29/5, Hội nghị công nghệ hàng đầu châu Á "ATxSummit 2025" diễn ra tại Singapore, do Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) của nước này chủ trì tổ chức.

Hội nghị thu hút trên 3.500 người đăng ký tham dự, gồm đại diện các chính phủ, tập đoàn, công ty, giới chuyên gia, nhà đầu tư và nhiều hãng thông tấn, báo chí lớn đến từ khắp các nước trên thế giới.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin, kiêm Bộ trưởng phụ trách Quốc gia thông minh và An ninh mạng của Singapore, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Trung tướng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm dẫn đầu đã tham dự chuỗi sự kiện có liên quan ATxSummit 2025.

Chuỗi sự kiện tập trung vào 2 phần chính là ATxSummit và ATxEnterprise. Trong đó, ATxEnterprise diễn ra tại Singapore EXPO gồm các hội nghị và triển lãm phục vụ doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, truyền thông phát thanh, thông tin truyền thông, truyền thông vệ tinh và các công ty khởi nghiệp.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Josephine Teo nhấn mạnh ATxSummit phiên bản thứ 5 tiếp tục là một nền tảng để tập hợp các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu từ các chính phủ, công ty, viện nghiên cứu và cả xã hội dân sự để thảo luận về các đổi mới công nghệ trong tương lai, bối cảnh công nghiệp đang phát triển và phản ứng trước cả cơ hội và thách thức.

ATxSummit 2025 bao trùm nhiều chủ đề, từ tác nhân AI và AI hiện thân, vệ tinh và truyền thông không gian đến máy tính lượng tử và tính bền vững kỹ thuật số, với một loạt phiên họp cấp cao và hội thảo chuyên đề vào các vấn đề cấp bách, đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi dự ATxSummit 2025 và các phiên thảo luận chuyên đề, đoàn Việt Nam tiếp tục tham gia Hội nghị Bàn tròn cấp Bộ trưởng về niềm tin kỹ thuật số do Bộ trưởng Josephine Teo chủ trì.

Bộ trưởng Josephine Teo chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã có bài phát biểu quan trọng nêu bật nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, đặt mục tiêu đưa Việt Nam là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cũng như các giải pháp xử lý những thách thức gặp phải.

Hiện, Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời nhấn mạnh các cam kết của Việt Nam liên quan lĩnh vực này.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh Việt Nam hết sức chủ động việc phát triển, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu khuyến nghị từ các tổ chức uy tín toàn cầu nhằm xây dựng hệ thống quy định đạo đức phù hợp với thực tiễn trong nước, đồng thời phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, hài hòa với khung pháp lý hiện hành.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam nêu 5 khuyến nghị quan trọng về phương hướng hợp tác giữa các nước nhằm đảm bảo môi trường kỹ thuật số an toàn và tin tưởng hơn cho người dân trong thời gian tới.

Việt Nam cho rằng các bên cần tích cực triển khai các sáng kiến và khuôn khổ quan trọng đã được thiết lập về quản trị trí tuệ nhân tạo và an ninh kỹ thuật số như Hiệp ước kỹ thuật số toàn cầu, Hệ thống quy tắc bảo mật thông tin cá nhân xuyên biên giới...

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu thêm về nhu cầu tiếp tục nghiên cứu phát triển khung pháp lý linh hoạt, hài hòa với tiêu chuẩn khu vực tiến tới việc xây dựng, công nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giữa các nước ASEAN.

Nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm kêu gọi tổ chức xây dựng các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực ASEAN; liên kết, liên thông các trung tâm dữ liệu giữa các quốc gia; tạo dựng cơ chế chia sẻ, cảnh báo và cung cấp thông tin liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, tăng cường khuyến khích các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, phục vụ lợi ích chung của xã hội...

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Cuối cùng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau, kết hợp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về trí tuệ nhân tạo và các vấn đề liên quan đến đạo đức, pháp lý và an ninh.

Bên lề ATxSummit 2025, đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng tích cực làm việc với cơ quan chức năng của Singapore như Cục Cảnh sát giao thông Singapore cùng các đối tác quan trọng khác, thăm quan triển lãm ATxEnterprise nhằm tăng cường nắm bắt các công nghệ mới hàng đầu từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trên thế giới, cũng như các xu hướng nổi lên về trí tuệ nhân tạo.../.

