Ba động lực dẫn dắt tăng trưởng của doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống

Theo tin từ Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), năm 2025, triển vọng của ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống (F&B) được củng cố nhờ loạt tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô, tạo dư địa để ngành F&B mở rộng và gia tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Ông Vũ Đăng Vinh, Chuyên gia phân tích dữ liệu, Tổng giám đốc Vietnam Report cho hay, dù thách thức vẫn phủ bóng lên nửa đầu năm 2025, thị trường đã xuất hiện những động lực mới hứa hẹn mở ra quỹ đạo tăng trưởng cho ngành trong giai đoạn tới.

Kết quả khảo sát của Vietnam Report vừa được công bố chỉ ra ba động lực quan trọng đang dẫn dắt tăng trưởng của doanh nghiệp F&B; trong đó nổi bật nhất là sự gia tăng nhu cầu thực phẩm tốt cho sức khỏe và bền vững với 89,9% doanh nghiệp lựa chọn.

Điều này cho thấy đây không còn là một xu hướng nhất thời, mà đã trở thành “chuẩn mực mới” trong tiêu dùng. Người dân sau giai đoạn sống chung với dịch bệnh ngày càng ưu tiên các sản phẩm tốt cho sức khỏe; đồng thời, đòi hỏi tính minh bạch, nguồn gốc rõ ràng và trách nhiệm môi trường từ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 64,7% doanh nghiệp nhấn mạnh yếu tố ổn định chi phí nguyên liệu và vận hành.

Trong ngành F&B, biên độ lợi nhuận thường không cao, nên bất kỳ biến động nào về giá nguyên liệu hay chi phí logistics đều tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Sự ưu tiên này phản ánh nỗi lo thường trực về biến động giá hàng hóa toàn cầu và rủi ro chuỗi cung ứng, đồng thời cho thấy chiến lược tăng trưởng bền vững không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở khả năng quản trị chi phí hiệu quả.

Những doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ quản lý, số hóa chuỗi cung ứng hoặc đa dạng hóa nguồn cung sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Cuối cùng, 55,4% doanh nghiệp coi dân số trẻ và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng là động lực đáng chú ý. Với lợi thế “dân số vàng”, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Millennials, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt: từ ưu tiên giá sang ưu tiên trải nghiệm, từ sản phẩm đại trà sang sản phẩm cá nhân hóa và tiện lợi.

Đây chính là động lực thúc đẩy doanh nghiệp F&B tăng cường đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh truyền thông số và xây dựng thương hiệu gắn liền với giá trị của thế hệ trẻ.

Tổng hòa ba yếu tố này cho thấy triển vọng tăng trưởng của ngành F&B trong giai đoạn tới được dẫn dắt không chỉ bởi năng lực nội tại của doanh nghiệp mà còn bởi sự chuyển dịch rõ rệt từ phía thị trường.

Và chính ở đây, hành vi người tiêu dùng trở thành điểm mấu chốt: kỳ vọng tài chính, mức độ sẵn sàng chi tiêu và sự thay đổi trong ưu tiên mua sắm sẽ quyết định doanh nghiệp có thể tận dụng được những động lực tăng trưởng mới đến đâu.

Để có thể trở thành thương hiệu dẫn dắt trên thị trường, nhiều doanh nghiệp ưu tiên chiến lược marketing số thay vì các phương thức kinh doanh truyền thống, điều này phản ánh sự dịch chuyển về tư duy chiến lược của đa phần các doanh nghiệp F&B.

Theo ông Vũ Đăng Vinh, năm 2025, không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ, marketing số hiện được xem là “xương sống” cho việc xây dựng thương hiệu lẫn duy trì niềm tin người tiêu dùng.

Đã có 79,2% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến sẽ gia tăng chi phí marketing trong năm nay - một cam kết cho thấy quyết tâm đầu tư mạnh tay và dài hạn; trong đó, 92,3% doanh nghiệp tham gia khảo sát khẳng định quảng cáo và truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok là kênh quan trọng nhất để định vị thương hiệu.

Ở góc độ xu hướng, doanh nghiệp đặt kỳ vọng lớn vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (machine learning) trong quảng cáo và hơn 61,5% doanh nghiệp cho biết sẽ đầu tư để tối ưu nội dung và coi đây là giải pháp đột phá để cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả.

Song song, video ngắn trên TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts và hợp tác với KOLs/KOCs cũng được đánh giá là công cụ quan trọng để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ – vốn là lực lượng tiêu dùng năng động và có xu hướng chi tiêu mạnh...

Ông Vũ Đăng Vinh cho biết thêm, tháng 10/2025, tại Hà Nội, Vietnam Report sẽ tổ chức Lễ tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu và Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2025./.

