Ba khách sạn ở Đà Nẵng bị xử phạt do có vi phạm về an toàn thực phẩm

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 khách sạn do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Tổng số tiền xử phạt các cơ sở là hơn 900 triệu đồng.

Cụ thể, tại Quyết định số 1458/QĐ-XPHC ngày 12/9/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định xử phạt Công ty Cổ phần CHIC-LAND, chủ cơ sở Chicland Danang Beach Hotel (số 210 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải) với tổng mức tiền phạt 564 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) kiểm tra thực tế và phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở trên. Cơ sở đã vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường: xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; thải, bỏ rác thải lên vỉa hè, lòng đường; không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại…

Ngoài ra, cơ sở còn vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống như không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, không lưu mẫu thức ăn.

Tại Quyết định số 1460/QĐ-XPHC ngày 12/9/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Thúy, đơn vị vận hành, điều hành hoạt động cơ sở ELC Hotel (số 424 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) với tổng số tiền phạt 264 triệu đồng.

Công ty này đã vi phạm nhiều quy định về môi trường như thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường phù hợp; không lập báo cáo, báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định…

Lực lượng chức năng cũng xác định công ty vi phạm nhiều quy định về an toàn thực phẩm như không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước; không lưu mẫu thức ăn; cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín…

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 1459/QĐ-XPHC ngày 12/9/2025 xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Binitis, chủ sở hữu cơ sở Vanda Hotel (số 3 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu) với tổng mức tiền phạt 90 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại cơ sở Vanda Hotel có nhiều vi phạm như thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và không lưu mẫu thức ăn…

Ngoài việc phạt tiền, các cơ sở trên bị buộc phải khắc phục các vi phạm trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định xử phạt./.

