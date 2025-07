Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trong ngày đầu tuần, cao nhất trên 37 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An.

Cùng đó, đêm 27 và ngày 28/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Thời tiết đất liền tại các khu vực trên cả nước trong đêm 27 và ngày 28/7

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ban ngày trời nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên có ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng Lai Châu, Điện Biên từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Riêng Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C./.

Lào Cai: Huy động 1.000 người tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ Mưa lũ khiến 180 nhà dân ở Lào Cai bị thiệt hại, trong đó có 2 nhà bị sập và 178 nhà bị ngập úng; 9,8ha diện tích hoa màu, 3,5ha ao nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.