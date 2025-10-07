Bản tin 60s ngày 7/10/2025 gồm những nội dung sau:
Bắc Bộ nhiều nơi ngập sâu, nguy cơ xuất hiện lũ đặc biệt lớn.
56 giờ “nghẹt thở” truy bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai.
Cơ quan công an xuất hiện tại tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình.
Bắt khẩn cấp người hùng hổ đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông
Xác minh thông tin bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ ứng viên có thể kế nhiệm ông Trump.
Ông Trump cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.
Chính phủ Mỹ sang ngày thứ 6 đóng cửa, chưa đạt thỏa thuận mở lại./.