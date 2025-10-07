Bắc Bộ nhiều nơi ngập sâu, nguy cơ xuất hiện lũ đặc biệt lớn.

Ngày 7/10, hoàn lưu sau bão số 11 (Matmo) khiến Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh và nhiều tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa rất to, có nơi lượng mưa vượt 200-500mm, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn và ngập lụt.